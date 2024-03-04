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Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в Нижней Эшере

Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в Нижней Эшере

Sputnik Абхазия

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T13:08+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в Нижней Эшере, сообщает пресс-служба главы государства. В церемонии приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-президент Бадра Гунба, российский посол Михаил Шургалин, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, депутат Госдумы Константин Затулин, официальный представитель Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба, ветераны, политические и общественные деятели.Владислав Ардзинба — первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. В 1990 году Владислав Ардзинба избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 переизбран на второй президентский срок.Он ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 64 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/pervyy-iz-abkhazov-kak-vladislav-ardzinba-vozglavil-verkhovnyy-sovet-abkhazii-1049582215.html

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