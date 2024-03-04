https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/bolee-shesti-millionov-tamozhennykh-platezhey-dolzhny-zaplatit-dvoe-grazhdan-abkhazii-1050340708.html

Более шести миллионов таможенных платежей должны заплатить двое граждан Абхазии

Более шести миллионов таможенных платежей должны заплатить двое граждан Абхазии

Sputnik Абхазия

В соответствии с законодательством, за временно ввезенные транспортные средства для личного пользования не нужно платить таможенные пошлины и налоги, но эти... 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T14:08+0300

2024-03-04T14:08+0300

2024-03-04T14:08+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Двум гражданам Абхазии нужно будет заплатить более 6,3 миллиона рублей таможенных платежей за перегонку двух кадиллаков в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.Через неделю его 27-летняя сестра оформила временный ввоз на раритетный Cadillac Fleetwood" 1978 года, который передала тому же россиянину недалеко от пограничного пункта. Первый автомобиль был обнаружен в Кисловодске и изъят, сумма штрафа составила 2,8 миллиона рублей. Второй кадиллак объявлен в розыск, за него придется заплатить 3,4 миллиона. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-v-rossii-iz-za-neuplaty-platezhey-pri-vvoze-avto-iz-abkhazii-1048444297.html

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