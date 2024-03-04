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Более шести миллионов таможенных платежей должны заплатить двое граждан Абхазии
Более шести миллионов таможенных платежей должны заплатить двое граждан Абхазии
Sputnik Абхазия
В соответствии с законодательством, за временно ввезенные транспортные средства для личного пользования не нужно платить таможенные пошлины и налоги, но эти... 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T14:08+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Двум гражданам Абхазии нужно будет заплатить более 6,3 миллиона рублей таможенных платежей за перегонку двух кадиллаков в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.Через неделю его 27-летняя сестра оформила временный ввоз на раритетный Cadillac Fleetwood" 1978 года, который передала тому же россиянину недалеко от пограничного пункта. Первый автомобиль был обнаружен в Кисловодске и изъят, сумма штрафа составила 2,8 миллиона рублей. Второй кадиллак объявлен в розыск, за него придется заплатить 3,4 миллиона. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-v-rossii-iz-za-neuplaty-platezhey-pri-vvoze-avto-iz-abkhazii-1048444297.html
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Более шести миллионов таможенных платежей должны заплатить двое граждан Абхазии
В соответствии с законодательством, за временно ввезенные транспортные средства для личного пользования не нужно платить таможенные пошлины и налоги, но эти автомобили нельзя передавать третьим лицам.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Двум гражданам Абхазии нужно будет заплатить более 6,3 миллиона рублей таможенных платежей за перегонку двух кадиллаков в Россию. Об этом сообщает
пресс-служба Южной оперативной таможни.
30-летний гражданин республики ввез в Россию "Cadillac Escalade" 2002 года выпуска якобы для личного пользования, а затем передал его россиянину за денежное вознаграждение.
Через неделю его 27-летняя сестра оформила временный ввоз на раритетный Cadillac Fleetwood" 1978 года, который передала тому же россиянину недалеко от пограничного пункта.
Первый автомобиль был обнаружен в Кисловодске и изъят, сумма штрафа составила 2,8 миллиона рублей. Второй кадиллак объявлен в розыск, за него придется заплатить 3,4 миллиона.
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору