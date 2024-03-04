https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-5-marta-1050344490.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 марта

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T18:11+0300

2024-03-04T18:11+0300

2024-03-04T18:11+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Во вторник, 5 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +4°С до +9°С°С, днем +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии