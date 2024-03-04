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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 марта
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T18:11+0300
2024-03-04T18:11+0300
2024-03-04T18:11+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Во вторник, 5 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +4°С до +9°С°С, днем +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 марта
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Во вторник, 5 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4°С до +9°С°С, днем +11°С до +16°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.