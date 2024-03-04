https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/roditeli-gudautskikh-shkolnikov-obratilis-v-militsiyu-iz-za-video-v-tiktok-1050345937.html
Родители гудаутских школьников обратились в милицию из-за видео в TikTok
Родители гудаутских школьников обратились в милицию из-за видео в TikTok
Sputnik Абхазия
В видео рассказывалось о том, что 3 марта нужно спрыгнуть с высоты - с третьего или пятого этажа. 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T23:08+0300
2024-03-04T23:08+0300
2024-03-04T23:08+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Родители учеников одной из гудаутских школ обратились в милицию из-за опасного видео в TikTok, сообщил Sputnik начальник районного ОВД Зосма Гицба.Сотрудники милиции вместе с работниками отдела образования и психологом посетили школу, где провели разъяснительную беседу с учениками и их родителями. В том числе, они говорили о том, что необходимо контролировать действия детей в интернете.Еще одна такая встреча пройдет в той же школе во вторник, 5 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/zaschita-prav-rebenka-kak-rabotaet-institut-upolnomochennogo-v-abkhazii-1049539329.html
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абхазия
Родители гудаутских школьников обратились в милицию из-за видео в TikTok
В видео рассказывалось о том, что 3 марта нужно спрыгнуть с высоты - с третьего или пятого этажа.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Родители учеников одной из гудаутских школ обратились в милицию из-за опасного видео в TikTok, сообщил Sputnik начальник районного ОВД Зосма Гицба.
По его словам, ученица 3 класса увидела ролик о том, что 3 марта нужно спрыгнуть с третьего или пятого этажа, и поделилась этим видео с подругой. Взрослые узнали об этом и забили тревогу.
Сотрудники милиции вместе с работниками отдела образования и психологом посетили школу, где провели разъяснительную беседу с учениками и их родителями. В том числе, они говорили о том, что необходимо контролировать действия детей в интернете.
Еще одна такая встреча пройдет в той же школе во вторник, 5 марта.