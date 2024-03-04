https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/roditeli-gudautskikh-shkolnikov-obratilis-v-militsiyu-iz-za-video-v-tiktok-1050345937.html

Родители гудаутских школьников обратились в милицию из-за видео в TikTok

Родители гудаутских школьников обратились в милицию из-за видео в TikTok

Sputnik Абхазия

В видео рассказывалось о том, что 3 марта нужно спрыгнуть с высоты - с третьего или пятого этажа. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T23:08+0300

2024-03-04T23:08+0300

2024-03-04T23:08+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Родители учеников одной из гудаутских школ обратились в милицию из-за опасного видео в TikTok, сообщил Sputnik начальник районного ОВД Зосма Гицба.Сотрудники милиции вместе с работниками отдела образования и психологом посетили школу, где провели разъяснительную беседу с учениками и их родителями. В том числе, они говорили о том, что необходимо контролировать действия детей в интернете.Еще одна такая встреча пройдет в той же школе во вторник, 5 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/zaschita-prav-rebenka-kak-rabotaet-institut-upolnomochennogo-v-abkhazii-1049539329.html

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