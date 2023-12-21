https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/zaschita-prav-rebenka-kak-rabotaet-institut-upolnomochennogo-v-abkhazii-1049539329.html

Защита прав ребенка: как работает институт уполномоченного в Абхазии

Защита прав ребенка: как работает институт уполномоченного в Абхазии

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия и сотрудницы аппарата провели презентацию, на которой отчитались о проделанной работе за 2021 –... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

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Должность Уполномоченного по правам ребенка впервые была учреждена в Абхазии указом президента Аслана Бжания 14 июня 2021 года.Бадрак Авидзба, SputnikОтчет о работеУполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия отметила, что специфика ее работы заключается в создании гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.В своей деятельности Аппарат Уполномоченного руководствуется национальным законодательством Абхазии в сфере охраны детства, актами президента, положением "Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия" и иными международными нормами и актами, которые признает и гарантирует Конституция, перечислила Джинджолия.Она отметила, что введение института Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии стало одним из важнейших политических инноваций государства в области защиты прав и интересов несовершеннолетних."Мы представляем достаточно важный институт гражданского общества, занимающийся обеспечением субъективных и объективных прав несовершеннолетних. Однако, учитывая то обстоятельство, что наш институт является достаточно "молодым", его деятельность нуждается в дополнительном представлении и агитации среди наших граждан", - заметила она.Что удалось сделатьМактина Джинджолия сообщила, что с июня 2021 по декабрь 2022 года сотрудникам аппарата удалось разрешить множество проблемных и противоречивых ситуаций в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и в целом способствовать улучшению качества жизни детей.Уполномоченный добавила, что работа с разрешением и восстановлением законных прав и интересов несовершеннолетних, занимает первое место в перечне приоритетных направлений. Джинджолия перечислила приоритетные направления работы в 2021-2022 годах:Она также перечислила некоторые наиболее острые проблемы, среди которых – пробелы в законодательстве."К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые остались без попечения родителей. Семейно-гражданское законодательство Республики Абхазия не приведено в соответствии с общепризнанными международными нормами", - сказала Уполномоченный.Кроме того, наблюдается нехватка психологов в образовательных учреждениях, отсутствие служб, оказывающие психиатрическую помощь детям и подросткам, а также недостаток узкопрофильных специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь ребенку с ментальными и иными особенностями развития психики и здоровья.Законодательные инициативыПосле с докладом о приоритетных направления деятельности, среди которых анализ законодательства в сфере охраны детства и просветительская работа с молодежью, выступила юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.Она подчеркнула, что Аппарат Уполномоченного, как государственный орган, не обладает правом законодательной инициативы. При этом Уполномоченный по правам ребенка обозначила приоритетное направление, связанное с разработкой законопроекта "Об Уполномоченном по правам ребенка", для его предоставления в законодательный орган Абхазии.Разработанный законопроект определяет статус Уполномоченного, его компетенцию, принципы, задачи, условия его деятельности, порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного, заметила специалист.Из основных задач Уполномоченного, прописанных в законопроекте, она выделила – содействие приведению законодательства Абхазии о правах и интересах ребенка в соответствии с Конституцией и общепризнанными международными нормами, содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка и укрепление международного сотрудничества института охраны детства Абхазии с дружественными государствами.Еще одно приоритетное направление – это разработка проекта положения "Об отделе опеки и попечительства". В 2022 году Аппарат Уполномоченного провел мониторинг деятельности органа опеки и попечительства, как одного из ключевых институтов в системе органов защиты прав ребенка.В этой связи юрист обозначила некоторые системные проблемы в этом направлении, среди которых – отсутствие центрального органа опеки и попечительства, а также отсутствие закона об органе опеки и попечительства", наличие разрозненности в правовых актах, которыми руководствуются сотрудники – "То есть, в одном районе республики - это может быть, к примеру должностная инструкция, а в другом – положение", - пояснила она.Учитывая эти негативные факторы, Аппарат Уполномоченного выступили инициаторами разработки проекта положения "Об отделе опеки и попечительства".Просветительская работаГоворя о просветительской работе Уполномоченного по правам ребенка, Екатерина Ляховецкая напомнила про трагический случай, который произошел с несовершеннолетней, которая 13 сентября 2022 года, находясь на железнодорожном полотне перегона Гагра-Бзыбь, она попала под движущийся поезд Сухум - Санкт-Петербург, в результате чего, скончалась на месте.В октябре 2022 года Аппарат Уполномоченного предоставил разработанные материалы в Министерство просвещения республики.Право на образование и медицинуСледующий доклад зачитала специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба. Она подробно рассказала о предпринятых аппаратом мерах, направленных на восстановление прав ребенка на получение образования, медицинской и социальной помощи.Шамба отметила, что Уполномоченный по правам ребенка получает различные обращения в которых сообщается о нарушении прав ребенка на образование, медицинскую и социальную помощь."Если системно распределить данные заявления, то в их основе лежит сообщение о том, что несовершеннолетних исключают из учебных учреждений без предварительной договоренности о последующем зачислении в другое общеобразовательное учреждение. Общеизвестно, что в настоящее время в нашей Республике отсутствует Закон "Об образовании", что значительно усложняет правовое регулирование вопросов в данной сфере", - говорит она.При этом специалист отметила, что решения об исключении несовершеннолетних из учебных учреждений могут приниматься в случаях, когда имеет место систематическое нарушение устава или правил школы, нарушение прав учителей, а также в случаях, когда несовершеннолетний представляет реальную угрозу для жизни учащихся в школьном учреждении."Вместе с тем, при отчислении несовершеннолетнего по инициативе учебного заведения директор обязан издать соответствующий приказ или иной акт, ознакомить с ним ученика и его родителей, уведомить орган опеки и попечительства и устроить ребенка в новое учебное заведение", - сказала она.Центры реабилитации детейВ продолжение Николь Шамба подчеркнула, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на образование, медицинское обслуживание и социальное обеспечение.Однако государства не всегда в состоянии обеспечить в полной мере нуждающиеся категории населения в получении вышеперечисленных социальных услуг. Она отметила, что два реабилитационных центра выполняют немаловажную функцию в процессе адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.Эти центры играют большую роль в направлении реабилитации детей с особенностями развития здоровья, добавила Николь Шамба.Кризисный центрСпециалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба отметила, что для оказания разносторонней поддержки семьям с несовершеннолетними детьми в сложной жизненной ситуации в государстве функционируют различные органы, деятельность которых направлена на профилактику кризисной ситуации в семье."За отчетный период к Уполномоченному по правам ребенка нередко поступали обращения, содержащие в себе "сигнал о помощи" детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а именно без попечения родителей, родных и близких", - сказала она.По инициативе Уполномоченного была создана рабочая группа при Министерстве социального обеспечения и демографической политики, в которую были включены юристы Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Был разработан устав, штатное расписание и бюджетно-сметная документация Центра.Однако вопрос открытия кризисного центра постоянно откладывается на неопределенный срок, рассказала Шамба.Вопрос открытия кризисного центра остается актуальным, поэтому, Аппарат Уполномоченного рассчитывает на то, что помещение под кризисный центр будет выделено государством в ближайшее время, подчеркнула она.

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