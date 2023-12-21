Защита прав ребенка: как работает институт уполномоченного в Абхазии
© Sputnik / Бадрак Авидзба Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия выступает с докладом о деятельности института уполномоченного в 2021-2022 годах
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия и сотрудницы аппарата провели презентацию, на которой отчитались о проделанной работе за 2021 – 2022 годы.
Должность Уполномоченного по правам ребенка впервые была учреждена в Абхазии указом президента Аслана Бжания 14 июня 2021 года.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Отчет о работе
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия отметила, что специфика ее работы заключается в создании гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
"В рамках своей деятельности я дополняю существующие средства защиты прав и интересов ребенка, не отменяю и не влеку пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и интересов несовершеннолетних", - подчеркнула она.
В своей деятельности Аппарат Уполномоченного руководствуется национальным законодательством Абхазии в сфере охраны детства, актами президента, положением "Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия" и иными международными нормами и актами, которые признает и гарантирует Конституция, перечислила Джинджолия.
Она отметила, что введение института Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии стало одним из важнейших политических инноваций государства в области защиты прав и интересов несовершеннолетних.
"Мы представляем достаточно важный институт гражданского общества, занимающийся обеспечением субъективных и объективных прав несовершеннолетних. Однако, учитывая то обстоятельство, что наш институт является достаточно "молодым", его деятельность нуждается в дополнительном представлении и агитации среди наших граждан", - заметила она.
Что удалось сделать
Мактина Джинджолия сообщила, что с июня 2021 по декабрь 2022 года сотрудникам аппарата удалось разрешить множество проблемных и противоречивых ситуаций в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и в целом способствовать улучшению качества жизни детей.
"Несомненно, достижения института Уполномоченного за отчетный период – это результат продуктивного взаимодействия с полномочными органами государственной власти Республики Абхазия, органами местного самоуправления и общественными организациями", - сказала она.
Уполномоченный добавила, что работа с разрешением и восстановлением законных прав и интересов несовершеннолетних, занимает первое место в перечне приоритетных направлений. Джинджолия перечислила приоритетные направления работы в 2021-2022 годах:
анализ законодательства в сфере охраны детства;
разработка законопроекта "Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия" и положения "Об отделе опеки и попечительства";
лоббирование вопроса по изменению структуры и подведомственности органов опеки и попечительства, централизованной системе органов опеки и попечительства;
лоббирование вопроса создания кризисного центра временного содержания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
работа по улучшению предоставления социальных услуг для несовершеннолетних;
работа с обращениями граждан;
просветительская работа с молодежью.
Она также перечислила некоторые наиболее острые проблемы, среди которых – пробелы в законодательстве.
"К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые остались без попечения родителей. Семейно-гражданское законодательство Республики Абхазия не приведено в соответствии с общепризнанными международными нормами", - сказала Уполномоченный.
Кроме того, наблюдается нехватка психологов в образовательных учреждениях, отсутствие служб, оказывающие психиатрическую помощь детям и подросткам, а также недостаток узкопрофильных специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь ребенку с ментальными и иными особенностями развития психики и здоровья.
Законодательные инициативы
После с докладом о приоритетных направления деятельности, среди которых анализ законодательства в сфере охраны детства и просветительская работа с молодежью, выступила юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.
Она подчеркнула, что Аппарат Уполномоченного, как государственный орган, не обладает правом законодательной инициативы. При этом Уполномоченный по правам ребенка обозначила приоритетное направление, связанное с разработкой законопроекта "Об Уполномоченном по правам ребенка", для его предоставления в законодательный орган Абхазии.
Разработанный законопроект определяет статус Уполномоченного, его компетенцию, принципы, задачи, условия его деятельности, порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного, заметила специалист.
Из основных задач Уполномоченного, прописанных в законопроекте, она выделила – содействие приведению законодательства Абхазии о правах и интересах ребенка в соответствии с Конституцией и общепризнанными международными нормами, содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка и укрепление международного сотрудничества института охраны детства Абхазии с дружественными государствами.
"Помимо этого, для эффективного осуществления задач Уполномоченного, мы сочли необходимым закрепить ответственность за вмешательство и воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка на законодательном уровне. В данном законопроекте предложено внести в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях статью, определяющую административную ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия, а равно за ее воспрепятствование", - отметила Ляховецкая.
Еще одно приоритетное направление – это разработка проекта положения "Об отделе опеки и попечительства". В 2022 году Аппарат Уполномоченного провел мониторинг деятельности органа опеки и попечительства, как одного из ключевых институтов в системе органов защиты прав ребенка.
В этой связи юрист обозначила некоторые системные проблемы в этом направлении, среди которых – отсутствие центрального органа опеки и попечительства, а также отсутствие закона об органе опеки и попечительства", наличие разрозненности в правовых актах, которыми руководствуются сотрудники – "То есть, в одном районе республики - это может быть, к примеру должностная инструкция, а в другом – положение", - пояснила она.
Учитывая эти негативные факторы, Аппарат Уполномоченного выступили инициаторами разработки проекта положения "Об отделе опеки и попечительства".
Просветительская работа
Говоря о просветительской работе Уполномоченного по правам ребенка, Екатерина Ляховецкая напомнила про трагический случай, который произошел с несовершеннолетней, которая 13 сентября 2022 года, находясь на железнодорожном полотне перегона Гагра-Бзыбь, она попала под движущийся поезд Сухум - Санкт-Петербург, в результате чего, скончалась на месте.
"После данного случая в нашем обществе отмечался серьезный риск вовлечения несовершеннолетних в опасные "онлайн-игры", приводящие к суициду, к примеру "Синий кит". В связи с этим, Уполномоченным по правам ребенка было принято решение о создании памятки для педагогов и родителей "Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр", а также о разработке двух блоков уроков для 5-8 и 9-11 классов, каждый из которых соответствует определенной возрастной категории школьников", - сказала юрист.
В октябре 2022 года Аппарат Уполномоченного предоставил разработанные материалы в Министерство просвещения республики.
Право на образование и медицину
Следующий доклад зачитала специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба. Она подробно рассказала о предпринятых аппаратом мерах, направленных на восстановление прав ребенка на получение образования, медицинской и социальной помощи.
Шамба отметила, что Уполномоченный по правам ребенка получает различные обращения в которых сообщается о нарушении прав ребенка на образование, медицинскую и социальную помощь.
"Если системно распределить данные заявления, то в их основе лежит сообщение о том, что несовершеннолетних исключают из учебных учреждений без предварительной договоренности о последующем зачислении в другое общеобразовательное учреждение. Общеизвестно, что в настоящее время в нашей Республике отсутствует Закон "Об образовании", что значительно усложняет правовое регулирование вопросов в данной сфере", - говорит она.
При этом специалист отметила, что решения об исключении несовершеннолетних из учебных учреждений могут приниматься в случаях, когда имеет место систематическое нарушение устава или правил школы, нарушение прав учителей, а также в случаях, когда несовершеннолетний представляет реальную угрозу для жизни учащихся в школьном учреждении.
"Вместе с тем, при отчислении несовершеннолетнего по инициативе учебного заведения директор обязан издать соответствующий приказ или иной акт, ознакомить с ним ученика и его родителей, уведомить орган опеки и попечительства и устроить ребенка в новое учебное заведение", - сказала она.
Центры реабилитации детей
В продолжение Николь Шамба подчеркнула, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на образование, медицинское обслуживание и социальное обеспечение.
Однако государства не всегда в состоянии обеспечить в полной мере нуждающиеся категории населения в получении вышеперечисленных социальных услуг. Она отметила, что два реабилитационных центра выполняют немаловажную функцию в процессе адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.
"За отчетный период, в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка поступило два обращения от директора Очамчырского дома юношества и директора Благотворительного центра Самурзаканской Ассоциации инвалидов, в которых содержалась просьба содействовать включению финансирования данных реабилитационных центров в республиканский бюджет", - отметила она.
Эти центры играют большую роль в направлении реабилитации детей с особенностями развития здоровья, добавила Николь Шамба.
Кризисный центр
Специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба отметила, что для оказания разносторонней поддержки семьям с несовершеннолетними детьми в сложной жизненной ситуации в государстве функционируют различные органы, деятельность которых направлена на профилактику кризисной ситуации в семье.
"За отчетный период к Уполномоченному по правам ребенка нередко поступали обращения, содержащие в себе "сигнал о помощи" детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а именно без попечения родителей, родных и близких", - сказала она.
По инициативе Уполномоченного была создана рабочая группа при Министерстве социального обеспечения и демографической политики, в которую были включены юристы Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Был разработан устав, штатное расписание и бюджетно-сметная документация Центра.
Однако вопрос открытия кризисного центра постоянно откладывается на неопределенный срок, рассказала Шамба.
Вопрос открытия кризисного центра остается актуальным, поэтому, Аппарат Уполномоченного рассчитывает на то, что помещение под кризисный центр будет выделено государством в ближайшее время, подчеркнула она.