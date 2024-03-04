https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/torzhestvennoe-zasedanie-k-75-letiyu-sergeya-bagapsh-proshlo-v-dramteatre-1050344822.html

Торжественное заседание к 75-летию Сергея Багапш прошло в драмтеатре

Торжественное заседание к 75-летию Сергея Багапш прошло в драмтеатре

Sputnik Абхазия

Сегодня в Абхазии отмечаются две памятные даты. 4 марта 2010 года ушел из жизни первый президент республики Владислав Ардзинба. 4 марта 1949 года родился... 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T18:38+0300

2024-03-04T18:38+0300

2024-03-04T18:38+0300

в абхазии

абхазия

новости

сергей багапш

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/04/1050344652_1:0:1272:715_1920x0_80_0_0_2dc7dc559eba41f9aa72a18247db6246.jpg

СУХУМ, 4 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное заседание, посвященное 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш состоялось в государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. В начале вечера зрителям показали документальный фильм, посвященный основным этапам политической деятельности Сергея Багапш и его роли в новейшей истории Абхазии. В фильме особо подчеркивается роль Багапш в освобождении верхней части Кодорского ущелья и в вопросе международного признания республики. Затем перед собравшимися выступил глава государства Аслан Бжания. Он отметил, что Сергей Багапш принял бремя служения народу от основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба, а его жизнь и достижения стали неотъемлемой частью истории республики. "Феномен Сергея Багапш еще предстоит изучить и историкам, и политологам, ведь справедливо считают, что большое видится на расстоянии. Нам всем, ныне живущим, и нашим потомкам, предстоит гораздо глубже, чем это понимается сейчас, вникнуть, осознать и оценить весь масштаб личности Сергея Васильевича, его роль в становлении и развитии абхазской государственности", - подчеркнул Аслан Бжания. Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты в свою очередь подчеркнул, что Владислав Ардзинба и Сергей Багапш - две выдающиеся личности, которые привели Абхазию к победе и независимости. После официальной части актеры Абхазского драматического театра зачитали отрывки из воспоминаний Сергея Багапш а также исполнили патриотические стихотворения абхазских классиков. Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 75 лет назад — 4 марта 1949 года. К юбилейной дате государственного деятеля и политика в республике прошли памятные мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/put-prezidenta-sergey-bagapsh-i-ego-glavnoe-nasledie-1050342652.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сергей багапш