https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/put-prezidenta-sergey-bagapsh-i-ego-glavnoe-nasledie-1050342652.html

Путь президента: Сергей Багапш и его главное наследие

Путь президента: Сергей Багапш и его главное наследие

Sputnik Абхазия

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года, в этом году он должен был праздновать 75-летие. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T15:40+0300

2024-03-04T15:40+0300

2024-03-04T15:40+0300

в абхазии

абхазия

сергей багапш

история

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Сергей Багапш прошел насыщенный политический путь. Выпускник института субтропического хозяйства, агроном по специальности, он в разные годы занимал должности первого секретаря Очамчырского райкома Компартии Грузии, заместителя председателя Государственного агропромышленного комитета, премьер-министра.В 2005 году он стал президентом Абхазии и был переизбран в 2009 году. Багапш ушел из жизни в 62 года в одной из московских клиник.Асмат Цвижба, SputnikЛучший исходТвердый руководитель с большим сердцем – таким Сергея Багапш вспоминает его официальный представитель с 2005 по 2011 год Кристиан Бжания. По его словам, политик был человеком твердых убеждений, строгим, но справедливым в отношении подчиненных.Впервые Бжания познакомился с Багапш в 1989 году, когда в Абхазии начались первые беспорядки на национальной почве. Грузинские вооруженные группы пытались из Гала проникнуть в Очамчырский район, чтобы затем примкнуть к протестующим в Сухуме. Багапш тогда был первым секретарем Очамчырского райкома Компартии Грузии, а Бжания - специальным корреспондентом минской газеты, который готовил материал по поручению редакции.После событий 1989-го Багапш был отстранен от должности и переведен в Сухум, но это не было повышением. По словам Бжания, ему даже грозило уголовное преследование, но грузинская власть не смогла пойти против толпы, которая три дня не выходила из администрации Очамчыры, не позволяя отстранить Багапш."Но тогда он думал не о каких-то карьерных интересах, он упросил людей разойтись, и его перевели на работу в Сухум. Не столь значимую, но это был лучший исход из возможных", - говорит он.Путь к президентствуВ годы Отечественной войны народа Абхазии Сергей Багапш совмещал должности депутата и заместителя председателя правительства Абхазии. Он отвечал за политические контакты и оказание гуманитарной помощи Абхазии.После войны Багапш занял должность премьер-министра. Ему пришлось столкнуться с последствиями разрушения экономики, блокадой, но именно при нем в Абхазии впервые после окончания боевых действий стали выплачивать зарплаты, говорит его офпред.В 2004 году Абхазия готовилась к выборам нового президента, обстановка в стране была накаленной, общество раскололось по политическим преференциям. По словам Бжания, Сергей Багапш не готовил себя к роли президента, не проявлял никаких политических амбиций, считал себя "главным хозяйственником" страны, а политическими вопросами занимался Владислав Ардзинба. Однако когда соратники политика обратились к нему в 2004 году, он согласился выдвинуть свою кандидатуру.После сложного выборного процесса Сергей Багапш и его оппонент Рауль Хаджимба решили объединить свои силы и вместе пришли к власти в качестве президента и вице-президента.Кристиан Бжания вспоминает, что, несмотря на многочисленные обвинения, слухи, провокации и даже угрозы, Багапш был очень лоялен к оппонентам и никогда не таил обид.Международное признаниеИмя Сергея Багапш навсегда связано с признанием независимости Абхазии в 2008 году. Но этой исторической дате предшествовали важные трагические события – война в Южной Осетии и освобождение Кодорского ущелья.По словам Бжания, Багапш всегда понимал, что находившийся в то время у власти президент Грузии Михаил Саакашвили может вновь развязать войну в Абхазии и предупреждал об этом западных коллег. Он говорил, что вне зависимости от того, нападет ли Грузия на Абхазию или Южную Осетию, государства встанут друг за друга, вспоминает офпред.В это сложное время Южную Осетию возглавлял молодой президент Эдуард Кокойты, который в интервью Sputnik признался, что Сергей Багапш был для него не просто коллегой, а старшим братом. Политиков даже связывают родственные узы – Кокойты крестный отец внука Сергея Васильевича.По словам экс-президента, Абхазия и Южная Осетия делали все, чтобы избежать войны с Грузией и активно доносили свою позицию до международного сообщества, но их редко слышали."Мы хотели донести до всего международного сообщества, которое вооружало Грузию в тот период, мы заблаговременно предупреждали всех, что в случае агрессии они несут такую же ответственность, как и Грузия. Но, к большому сожалению, международное сообщество не прислушивалось к нашим мирным инициативам, хотя, поверьте мне, мы делали много чего, уступая своим принципам, ради того, чтобы сохранить мир", - говорит он.По словам Кокойты, Багапш обладал талантом настоящего дипломата. В беседе он вспомнил об одной из встреч с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Первому слово было предоставлено главе Южной Осетии, который, как он сам признается, не смог сдержать эмоций и выступал агрессивно. Речь же Багапша была больше похожа на лекцию академика, утверждает Кокойты."Он выступил мудро, красиво. Как будто академик читает азы первокурснику, настолько он грамотно, четко, корректно объяснял все. Мы потом прочувствовали результаты этой встречи, НАТО стала менее активно поддерживать подготовку грузинских сил", - добавил он.Кристиан Бжания вспоминает, как сопровождал Сергея Багапш в поездке в Москву в августе 2008 года, когда встречался председателем правительства Владимиром Путиным. Багапш о многом не говорил, был замкнут в себе, переживал и обсуждал с Эдуардом Кокойты позицию стран, говорит представитель.Когда глав государств вызвали на встречу, они четко заявили, что их позиция касательно выбранного самостоятельного пути остается неизменной. И на следующий день Дмитрий Медведев подписал и огласил указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.Признание независимости Абхазии – главное политическое наследие Сергея Багапш, считает Бжания."Это венец его долгой службы своему народу и своему государству. На пути к этому наивысшему результату у него было много побед, были разочарования, были существенные успехи. Они, конечно же, имели и имеют значение для нашей страны, но признание независимости увенчало весь его тернистый путь государственного деятеля", - утверждает он.Последняя встречаВ последний раз Эдуард Кокойты виделся с Багапш за день до его смерти в больнице. Президент, вспоминает он, утверждал, что чувствует себя отлично и строил планы на будущее.В палате Кокойты просидел около трех часов, Багапш как будто не хотел его отпускать.В честь 75-летия Багапш Эдуард Кокойты приехал в Абхазию и первым делом посетил родовое село политика, Джгерду, где он и похоронен. По словам Кокойты, для него это стало традицией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/tseremoniya-vozlozheniya-tsvetov-v-pamyat-o-sergee-bagapsh-proshla-v-dzhgerde--1050341579.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/istoriya-uspekha-kak-abkhaziya-sozdala-sovremennoe-nezavisimoe-gosudarstvo-1048313345.html

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