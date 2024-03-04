https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/tseremoniya-vozlozheniya-tsvetov-v-pamyat-o-sergee-bagapsh-proshla-v-dzhgerde--1050341579.html

Церемония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде

Церемония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде

Sputnik Абхазия

Сергей Багапш впервые был избран на высокий пост в 2005 году, при нем Россия и ряд других стран признали независимость Абхазии. 4 марта 2024 года ему бы... 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T14:47+0300

2024-03-04T14:47+0300

2024-03-04T14:47+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Церемония возложения цветов в память о втором президенте Абхазии Сергее Багапш прошла в Джгерде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Агроном по специальности, он прошел длинный политический путь от начальника агроотделения Моквского эфиромасличного совхоза до главы государства.В разные годы Багапш занимал должность первого секретаря Очамчырского райкома Компартии Грузии, премьер-министра республики и гендиректора госкомпании "Черноморэнерго". ⠀ В январе 2005 года он стал президентом Абхазии и был переизбран на второй срок в 2009 году. Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года, ему было 62 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/simvol-priznaniya-i-master-kompromissov-pamyati-sergeya-bagapsh-1046050165.html

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