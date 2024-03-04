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Церемония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде
Церемония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде
Sputnik Абхазия
Сергей Багапш впервые был избран на высокий пост в 2005 году, при нем Россия и ряд других стран признали независимость Абхазии. 4 марта 2024 года ему бы... 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T14:47+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Церемония возложения цветов в память о втором президенте Абхазии Сергее Багапш прошла в Джгерде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Агроном по специальности, он прошел длинный политический путь от начальника агроотделения Моквского эфиромасличного совхоза до главы государства.В разные годы Багапш занимал должность первого секретаря Очамчырского райкома Компартии Грузии, премьер-министра республики и гендиректора госкомпании "Черноморэнерго". ⠀ В январе 2005 года он стал президентом Абхазии и был переизбран на второй срок в 2009 году. Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года, ему было 62 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/simvol-priznaniya-i-master-kompromissov-pamyati-sergeya-bagapsh-1046050165.html
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абхазия, новости, сергей багапш, аслан бжания

Церемония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде

14:47 04.03.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦеремония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде
Церемония возложения цветов в память о Сергее Багапш прошла в Джгерде - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Сергей Багапш впервые был избран на высокий пост в 2005 году, при нем Россия и ряд других стран признали независимость Абхазии. 4 марта 2024 года ему бы исполнилось 75 лет.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Церемония возложения цветов в память о втором президенте Абхазии Сергее Багапш прошла в Джгерде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ней приняли участие глава государства Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутат Госдумы Константин Затулин, посол Южной Осетии Олег Боциев члены Кабмина, депутаты, ветераны.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Агроном по специальности, он прошел длинный политический путь от начальника агроотделения Моквского эфиромасличного совхоза до главы государства.
В разные годы Багапш занимал должность первого секретаря Очамчырского райкома Компартии Грузии, премьер-министра республики и гендиректора госкомпании "Черноморэнерго". ⠀
В январе 2005 года он стал президентом Абхазии и был переизбран на второй срок в 2009 году. Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года, ему было 62 года.
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