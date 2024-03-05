https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/bolee-230-tonn-mimozy-vyvezli-iz-abkhazii-s-nachala-sezona-1050348604.html

Более 230 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона

Более 230 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона

Sputnik Абхазия

В этом году цветочный сезон начался в первых числах февраля. 05.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-05T12:36+0300

2024-03-05T12:36+0300

2024-03-05T12:36+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Более 230 тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарского таможенного управления.Поставки мимозы выросли за последние два года благодаря ранней и теплой весне. В предыдущие годы из республики вывозилось до 150 тонн. А в этом, при благоприятных условиях, объем может вырасти до 250 тонн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/pervye-partii-mimozy-otpravilis-iz-abkhazii-v-rossiyu-1050097826.html

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