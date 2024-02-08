https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/pervye-partii-mimozy-otpravilis-iz-abkhazii-v-rossiyu-1050097826.html

Первые партии мимозы отправились из Абхазии в Россию

Первые партии мимозы отправились из Абхазии в Россию

Первые партии мимозы в этом году отправились из Абхазии в Россию, сообщили в ГТК республики. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T20:30+0300

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2024-02-08T20:30+0300

в абхазии

мимоза

сельское хозяйство

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Первые партии мимозы в этом году отправились из Абхазии в Россию, сообщили в ГТК республики.За аналогичный период прошлого года из Абхазии вывезли 2,3 тонны мимозы. Первая поставка в нынешнем году была 2 февраля, а в 2023-м – 31 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/predprinimatel-o-sbore-mimozy-v-abkhazii-stoit-togo--1044430065.html

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