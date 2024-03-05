https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/kara-osman-ogly-rasskazal-o-tom-kak-uchastniki-iz-abkhazii-proyavlyayut-sebya-na-vfm-1050354903.html
Кара-Осман-оглы рассказал о том, как участники из Абхазии проявляют себя на ВФМ
Кара-Осман-оглы рассказал о том, как участники из Абхазии проявляют себя на ВФМ
Sputnik Абхазия
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе будет длиться до 7 марта. Для участия в нем из разных стран приехало около 20 тысяч человек. 05.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-05T16:19+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Всемирный фестиваль молодежи Сириусе проходит на высочайшем уровне и участники из Абхазии на всех площадках показывают себя только с положительной стороны, сказал в интервью Sputnik начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Идрис Кара-Осман-оглы. Ребята из Абхазии участвуют в самых разных мероприятиях. Они послушали лекцию об особенностях искусственного интеллекта от игрока в "Что? Где? Когда" Максима Поташева, ученого в области нейронауки Татьяны Черниговской и ведущего "Умниц и умников" Юрия Вяземского, показали себя и в спортивных состязаниях — команда по мини-футболу, в которую они входили, заняла первое место, — а на титульном поединке Харитона Агрба они были самыми активными болельщиками.Также в рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Также, по словам Кара-Осман-оглы, у каждого представителя республики были с собой небольшие подарки - флажки, значки, шоперы, которые они раздавали другим участникам.Он добавил, уже прошла встреча с главой Чувашии Олегом Николаевым, а в ближайшее время планируется встреча с делегациями из Казани и республик Северного Кавказа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/gitsba-o-vsemirnom-festivale-molodezhi-fabrika-kontaktov-i-znakomstv-1050347203.html
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абхазия, новости
Кара-Осман-оглы рассказал о том, как участники из Абхазии проявляют себя на ВФМ
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе будет длиться до 7 марта. Для участия в нем из разных стран приехало около 20 тысяч человек.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Всемирный фестиваль молодежи Сириусе проходит на высочайшем уровне и участники из Абхазии на всех площадках показывают себя только с положительной стороны, сказал в интервью Sputnik начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Идрис Кара-Осман-оглы.
"Каждый день очень насыщенный. Наши ребята принимают участие в разнообразных площадках, идет общение с представителями других делегаций. Здесь безумно интересные площадки, каждый человек может найти то, что ему нужно", - сказал он.
Ребята из Абхазии участвуют в самых разных мероприятиях. Они послушали лекцию об особенностях искусственного интеллекта от игрока в "Что? Где? Когда" Максима Поташева, ученого в области нейронауки Татьяны Черниговской и ведущего "Умниц и умников" Юрия Вяземского, показали себя и в спортивных состязаниях — команда по мини-футболу, в которую они входили, заняла первое место, — а на титульном поединке Харитона Агрба они были самыми активными болельщиками.
Также в рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Также, по словам Кара-Осман-оглы, у каждого представителя республики были с собой небольшие подарки - флажки, значки, шоперы, которые они раздавали другим участникам.
Он добавил, уже прошла встреча с главой Чувашии Олегом Николаевым, а в ближайшее время планируется встреча с делегациями из Казани и республик Северного Кавказа.