https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-marta-1050357892.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 марта

Sputnik Абхазия

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 05.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-05T23:06+0300

2024-03-05T23:06+0300

2024-03-05T23:06+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В среду, 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С полудня ожидается дождь разной интенсивности, атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии