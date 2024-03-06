https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-7-marta-1050366313.html
Прогноз погоды в Абхазии на 7 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 7 марта
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать прохождение холодного атмосферного фронта, циклона с северо-запада, и перепады температуры воздуха. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T18:00+0300
2024-03-06T18:00+0300
2024-03-06T18:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти. Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Относительная влажность воздух 60 - 80%.Температура воздуха ночью +3 °С, +8.0°С, днем до +12 °С.Температура морской воды +11.0°С. Волнение моря 1-3 балла.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 7 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать прохождение холодного атмосферного фронта, циклона с северо-запада, и перепады температуры воздуха.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти. Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Относительная влажность воздух 60 - 80%.
Температура воздуха ночью +3 °С, +8.0°С, днем до +12 °С.
Температура морской воды +11.0°С. Волнение моря 1-3 балла.