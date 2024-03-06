https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-7-marta-1050366313.html

Прогноз погоды в Абхазии на 7 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 7 марта

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать прохождение холодного атмосферного фронта, циклона с северо-запада, и перепады температуры воздуха. 06.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-06T18:00+0300

2024-03-06T18:00+0300

2024-03-06T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти. Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Относительная влажность воздух 60 - 80%.Температура воздуха ночью +3 °С, +8.0°С, днем до +12 °С.Температура морской воды +11.0°С. Волнение моря 1-3 балла.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии