https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/problemy-energetiki-obsudili-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1050389075.html
Проблемы энергетики обсудили в Администрации президента Абхазии
Проблемы энергетики обсудили в Администрации президента Абхазии
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Сухум, 7 мар – Sputnik. Повышение собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и эффективности борьбы с незаконной добычей криптовалют обсудили в... 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T22:17+0300
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в абхазии
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Сухум, 7 мар – Sputnik. Повышение собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и эффективности борьбы с незаконной добычей криптовалют обсудили в Администрации президента Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. ⠀ В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министры экономики Кристина Озган, Минтранса и энергетики Джансух Нанба и внутренних дел Роберт Киут, главы районов и городов, руководители РЭС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/v-chernomorenergo-rasskazali-kak-budut-vvoditsya-ogranicheniya-na-podachu-sveta-1050034539.html
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абхазия, электроэнергетика, экономический кризис
абхазия, электроэнергетика, экономический кризис
Проблемы энергетики обсудили в Администрации президента Абхазии
22:17 07.03.2024 (обновлено: 22:19 07.03.2024)
Сухум, 7 мар – Sputnik. Повышение собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и эффективности борьбы с незаконной добычей криптовалют обсудили в Администрации президента Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. ⠀
В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министры экономики Кристина Озган, Минтранса и энергетики Джансух Нанба и внутренних дел Роберт Киут, главы районов и городов, руководители РЭС.