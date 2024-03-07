https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/problemy-energetiki-obsudili-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1050389075.html

Проблемы энергетики обсудили в Администрации президента Абхазии

Проблемы энергетики обсудили в Администрации президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Сухум, 7 мар – Sputnik. Повышение собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и эффективности борьбы с незаконной добычей криптовалют обсудили в... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T22:17+0300

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абхазия

электроэнергетика

экономический кризис

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Сухум, 7 мар – Sputnik. Повышение собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и эффективности борьбы с незаконной добычей криптовалют обсудили в Администрации президента Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. ⠀ В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министры экономики Кристина Озган, Минтранса и энергетики Джансух Нанба и внутренних дел Роберт Киут, главы районов и городов, руководители РЭС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/v-chernomorenergo-rasskazali-kak-budut-vvoditsya-ogranicheniya-na-podachu-sveta-1050034539.html

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абхазия, электроэнергетика, экономический кризис