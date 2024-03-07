https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-8-marta-1050385071.html

Прогноз погоды в Абхазии на 8 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 8 марта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается похолодание. Будет облачно, с прояснениями, с ночи до второй половины дня дождь. Местами... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается похолодание. Будет облачно, с прояснениями, с ночи до второй половины дня дождь. Местами возможен туман.Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздух 70 - 90%.Ветер слабый и умеренный – 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем до +11°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии