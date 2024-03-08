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Более 180 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуме

Более 180 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуме

Sputnik Абхазия

Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31... 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T21:16+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности Абхазии изъяли 183 аппарата для майнинга в Сухуме. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.Запрещенное оборудование перевозили в грузовом отсеке автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого сидел гражданин республики Х.Куркунава. Уточняется, что обнаруженные "машинки" Whatsminer M 50 потребляют до 600 кВт⋅ч, их стоимость, предварительно, оценивается в 29 миллионов рублей. Предположительно, они принадлежат гражданину Абхазии В.Гулия. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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