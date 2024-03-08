https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/bolee-180-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-sukhume-1050396027.html
Более 180 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуме
Более 180 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуме
Sputnik Абхазия
Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31... 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T21:16+0300
2024-03-08T21:16+0300
2024-03-08T23:17+0300
в абхазии
абхазия
новости
майнинг в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081321_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_67617e48053c2549d699c1084ac1881a.jpg
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности Абхазии изъяли 183 аппарата для майнинга в Сухуме. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.Запрещенное оборудование перевозили в грузовом отсеке автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого сидел гражданин республики Х.Куркунава. Уточняется, что обнаруженные "машинки" Whatsminer M 50 потребляют до 600 кВт⋅ч, их стоимость, предварительно, оценивается в 29 миллионов рублей. Предположительно, они принадлежат гражданину Абхазии В.Гулия. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba1870b3f5675eb040d4a8eee0322150.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
Более 180 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуме
21:16 08.03.2024 (обновлено: 23:17 08.03.2024)
Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.⠀
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности Абхазии изъяли 183 аппарата для майнинга в Сухуме. Об этом сообщили
в пресс-службе ГТК.
Запрещенное оборудование перевозили в грузовом отсеке автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого сидел гражданин республики Х.Куркунава.
Уточняется, что обнаруженные "машинки" Whatsminer M 50 потребляют до 600 кВт⋅ч, их стоимость, предварительно, оценивается в 29 миллионов рублей. Предположительно, они принадлежат гражданину Абхазии В.Гулия.
Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.