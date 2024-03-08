https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/mid-potreboval-prekratit-finansirovanie-informproektov-v-abkhazii-so-storony-npo-1050395631.html
МИД потребовал прекратить финансирование информпроектов в Абхазии со стороны НПО
МИД потребовал прекратить финансирование информпроектов в Абхазии со стороны НПО
Sputnik Абхазия
Ранее МИД потребовал у ПРООН опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии" и предоставления списка финансируемых информационных ресурсов. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T18:12+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии потребовало прекратить финансирование информационных проектов в республике со стороны западных структур. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Сейчас данные о изменены — исчезли термины, противоречащие Конституции Абхазии, в том числе "оккупированная территория" и "восстановление территориальной целостности Грузии". "МИД Республики Абхазия рассматривает подобные манипуляции в качестве попытки завуалировать истинные цели и задачи проектов, которые американские структуры ставят перед UNDP в Абхазии", — говорится в комментарии. Ведомство призывает UNDP придерживаться мандата ООН и не выходить за рамки гуманитарных проектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/ardzinba-zayavil-chto-ugroza-bezopasnosti-abkhazii-budet-vstrechat-soprotivlenie-1050316140.html
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абхазия, новости, мид абхазии
МИД потребовал прекратить финансирование информпроектов в Абхазии со стороны НПО
Ранее МИД потребовал у ПРООН опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии" и предоставления списка финансируемых информационных ресурсов.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии потребовало прекратить финансирование информационных проектов в республике со стороны западных структур. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
В ведомстве отметили, что UNDP (ПРООН - Программа развития ООН, прим.) не выполнила требований о публикации опровержений целей совместного с USAID проекта "Партнерство для устойчивости" и списка финансируемых абхазских инфоресурсах.
Сейчас данные о изменены — исчезли термины, противоречащие Конституции Абхазии, в том числе "оккупированная территория" и "восстановление территориальной целостности Грузии".
"МИД Республики Абхазия рассматривает подобные манипуляции в качестве попытки завуалировать истинные цели и задачи проектов, которые американские структуры ставят перед UNDP в Абхазии", — говорится в комментарии.
Ведомство призывает UNDP придерживаться мандата ООН и не выходить за рамки гуманитарных проектов.