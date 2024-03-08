https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/mid-potreboval-prekratit-finansirovanie-informproektov-v-abkhazii-so-storony-npo-1050395631.html

МИД потребовал прекратить финансирование информпроектов в Абхазии со стороны НПО

МИД потребовал прекратить финансирование информпроектов в Абхазии со стороны НПО

Sputnik Абхазия

Ранее МИД потребовал у ПРООН опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии" и предоставления списка финансируемых информационных ресурсов. 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T18:12+0300

2024-03-08T18:12+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии потребовало прекратить финансирование информационных проектов в республике со стороны западных структур. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Сейчас данные о изменены — исчезли термины, противоречащие Конституции Абхазии, в том числе "оккупированная территория" и "восстановление территориальной целостности Грузии". "МИД Республики Абхазия рассматривает подобные манипуляции в качестве попытки завуалировать истинные цели и задачи проектов, которые американские структуры ставят перед UNDP в Абхазии", — говорится в комментарии. Ведомство призывает UNDP придерживаться мандата ООН и не выходить за рамки гуманитарных проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/ardzinba-zayavil-chto-ugroza-bezopasnosti-abkhazii-budet-vstrechat-soprotivlenie-1050316140.html

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