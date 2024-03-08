https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/predstaviteli-abkhazii-primut-uchastie-v-regionalnoy-programme-vfm-1050392322.html

Представители Абхазии примут участие в региональной программе ВФМ

Представители Абхазии примут участие в региональной программе ВФМ

Sputnik Абхазия

Региональная программа подготовлена для иностранных участников ВФМ. Ее цель — познакомить гостей с историей, культурой, природой и многообразием народов... 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T12:41+0300

2024-03-08T12:41+0300

2024-03-08T12:41+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Тринадцать человек из Абхазии примут участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи, сообщает Госкомспорта. ⠀ С 10 по 17 марта они три дня проведут в Москве, а после отправятся в российские города и регионы: ⠀ Всемирный фестиваль молодежи проходил в Сириусе с 1 по 7 марта. Он собрал более 20 тысяч участников из 190 стран. В нем принимали участие и представители Абхазии, из республики на ВФМ поехали более ста человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaziya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-1050356018.html

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