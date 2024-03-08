https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/predstaviteli-abkhazii-primut-uchastie-v-regionalnoy-programme-vfm-1050392322.html
Представители Абхазии примут участие в региональной программе ВФМ
Представители Абхазии примут участие в региональной программе ВФМ
Sputnik Абхазия
Региональная программа подготовлена для иностранных участников ВФМ. Ее цель — познакомить гостей с историей, культурой, природой и многообразием народов... 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T12:41+0300
2024-03-08T12:41+0300
2024-03-08T12:41+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Тринадцать человек из Абхазии примут участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи, сообщает Госкомспорта. ⠀ С 10 по 17 марта они три дня проведут в Москве, а после отправятся в российские города и регионы: ⠀ Всемирный фестиваль молодежи проходил в Сириусе с 1 по 7 марта. Он собрал более 20 тысяч участников из 190 стран. В нем принимали участие и представители Абхазии, из республики на ВФМ поехали более ста человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaziya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-1050356018.html
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абхазия, новости
Представители Абхазии примут участие в региональной программе ВФМ
Региональная программа подготовлена для иностранных участников ВФМ. Ее цель — познакомить гостей с историей, культурой, природой и многообразием народов России.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Тринадцать человек из Абхазии примут участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи, сообщает Госкомспорта. ⠀
С 10 по 17 марта они три дня проведут в Москве, а после отправятся в российские города и регионы: ⠀
Валерий Берзения и Виктория Прусенкова — в Волгоградскую область;
Жанна Айба — в Челябинскую;
Беслан Аршба —в Ставропольский край;
Игнат Копилов — в Белгородскую область;
Херсон Симония и Мрана Блаб — в Курскую область;
Тенгиз Отырба — в ЛНР; ▫️Инал Адлейба и Арина Чагава — в Крым;
Георгий Джопуа и Дарья Хороших — в Севастополь;
Алена Зайкина — в Санкт-Петербург.
Всемирный фестиваль молодежи проходил в Сириусе с 1 по 7 марта. Он собрал более 20 тысяч участников из 190 стран. В нем принимали участие и представители Абхазии, из республики на ВФМ поехали более ста человек.