https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-9-i-10-marta-1050395896.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. 08.03.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье днем местами возможен дождь, туман.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от + 4°С до 9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии