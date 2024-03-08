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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T20:09+0300
2024-03-08T20:09+0300
2024-03-08T23:09+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье днем местами возможен дождь, туман.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от + 4°С до 9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 марта
20:09 08.03.2024 (обновлено: 23:09 08.03.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье днем местами возможен дождь, туман.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от + 4°С до 9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.