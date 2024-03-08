https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/tsvizhba-zayavila-chto-ssha-pytayutsya-vliyat-na-obschestvennoe-mnenie-v-abkhazii-1050396159.html

Цвижба заявила, что США пытаются влиять на общественное мнение в Абхазии

Цвижба заявила, что США пытаются влиять на общественное мнение в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. США ненасильственно пытаются влиять на общественное мнение в Абхазии, говорится в комментарии руководителя пресс-службы министерства... 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T21:58+0300

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2024-03-08T23:58+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. США ненасильственно пытаются влиять на общественное мнение в Абхазии, говорится в комментарии руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Миланы Цвижба, опубликованном в Telegram-канале Медиацентра МИД. Она отметила, что Штаты, используя информационные коммуникации и социальные технологии, создали универсальные методики, применимые в любом государстве. "Делается это все под видом благотворительности. Сложно поверить в то, что страна, поддержавшая так называемые "цветные" революции, будет заботиться о решении наших социальных проблем", — говорится в тексте. UNDP (Программа развития ООН, ПРООН — прим.) — это часть инфраструктуры по продвижению в Абхазии программы "вовлечение без признания", подчеркнула Цвижба, и добавила, что после того, как цели проектов были озвучены публично, данные были стерты и на официальном сайте USAID, финансирующего организацию, был осуществлен подлог.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/mid-potreboval-prekratit-finansirovanie-informproektov-v-abkhazii-so-storony-npo-1050395631.html

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