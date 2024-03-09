https://sputnik-abkhazia.ru/20240309/mid-abkhazii-primet-mery-v-otvet-na-manipulyatsii-zapadnykh-organizatsiy-1050397924.html

МИД Абхазии примет меры в ответ на манипуляции западных организаций

МИД Абхазии примет меры в ответ на манипуляции западных организаций

Sputnik Абхазия

В ведомстве заявили, что собрали данные о подлоге, дезинформации и манипуляциях, которые предпринимаются западные организации, прежде всего USAID и UNDP, а... 09.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-09T16:38+0300

2024-03-09T16:38+0300

2024-03-09T16:38+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. МИД Абхазии примет меры относительно манипуляций со стороны западных организаций, говорится в заявлении ведомства. "Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент", — говорится в тексте.МИД Абхазии рассматривает такие публикации как попытки агрессивной изоляции республики, которые стали ответом на требования о большей прозрачности, предъявляемые международным НПО. "МИД республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций со стороны западных организаций, а нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас", — заявляет ведомство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/tsvizhba-zayavila-chto-ssha-pytayutsya-vliyat-na-obschestvennoe-mnenie-v-abkhazii-1050396159.html

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