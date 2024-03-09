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Средства ПВО России сбили 47 украинских дронов за ночь
Средства ПВО России сбили 47 украинских дронов за ночь
Sputnik Абхазия
С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории. 09.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-09T10:45+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. В ночь с 8 на 9 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских дронов над территорией России, сообщает Министерство обороны.41 беспилотник был перехвачен и уничтожен над Ростовской областью, три - над Волгоградской, два - над Курской, один - над Белгородской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/priklyucheniya-taurus-v-rossii-mogut-otozvatsya-raketno-yadernym-udarom-po-germanii-1050346049.html
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
россия, новости, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО России сбили 47 украинских дронов за ночь
10:45 09.03.2024 (обновлено: 10:46 09.03.2024)
С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. В ночь с 8 на 9 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских дронов над территорией России, сообщает Министерство обороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
41 беспилотник был перехвачен и уничтожен над Ростовской областью, три - над Волгоградской, два - над Курской, один - над Белгородской.