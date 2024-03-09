https://sputnik-abkhazia.ru/20240309/sredstva-pvo-rossii-sbili-47-ukrainskikh-dronov-za-noch-1050396606.html

Средства ПВО России сбили 47 украинских дронов за ночь

Средства ПВО России сбили 47 украинских дронов за ночь

Sputnik Абхазия

С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории. 09.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-09T10:45+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. В ночь с 8 на 9 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских дронов над территорией России, сообщает Министерство обороны.41 беспилотник был перехвачен и уничтожен над Ростовской областью, три - над Волгоградской, два - над Курской, один - над Белгородской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/priklyucheniya-taurus-v-rossii-mogut-otozvatsya-raketno-yadernym-udarom-po-germanii-1050346049.html

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