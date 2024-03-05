https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/priklyucheniya-taurus-v-rossii-mogut-otozvatsya-raketno-yadernym-udarom-po-germanii-1050346049.html

"Приключения" Taurus в России могут отозваться ракетно-ядерным ударом по Германии

"Приключения" Taurus в России могут отозваться ракетно-ядерным ударом по Германии

Sputnik Абхазия

Публикация стратегической информации из Германии о подготовке бундесвером ракетного удара по Крымскому приоткрывает технологические возможности российской... 05.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-05T09:00+0300

2024-03-05T09:00+0300

2024-03-05T09:00+0300

мнение

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"Утечка" подтверждает и конкретизирует заявление президента РФ Владимира Путина (29 февраля) об ответственности и трагичных (ракетно-ядерных) последствиях для стран НАТО, непосредственно участвующих в боевых действиях против России, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Разумеется, это не продолжение "гибридной информационной войны", как пытаются представить ситуацию министр обороны ФРГ Борис Писториус и другие чиновники на Западе. Основной посыл для США и НАТО: Москва знает все детали, готова к адресному ответу на ракетный удар бундесвера, и прямо предупреждает вероятную первую жертву Третьей мировой – Германию. Антироссийские заявления и действия недобрых соседей становятся все более "токсичными" или "радиоактивными".Стратегические решения в НАТО принимает Вашингтон. Цели для немецких (британских, французских) крылатых ракет определяет Пентагон. Это не снимает ответственности с исполнителей из бундесвера. Издание Deutschland Kurier утверждает, что утечка свидетельствует о готовности командования бундесвера принимать решения в обход парламента и канцлера. Кроме того, Германия за период СВО выделила на вооружение украинской армии 17,7 млрд евро – значительно больше всех в Европе.Военная контрразведка ФРГ расследует утечку важной информации, и скоро "полетят головы". Германским руководством овладевает паника. Берлин находится в крайне неудобном положении. Немногим ранее канцлер Олаф Шольц публично "засветил" участие американских, британских и французских кадровых военнослужащих в планировании ракетных ударов и непосредственном участии в боевых действиях на территории Украины. Бундесвер добавил "информации к размышлению". В дискуссии об отправке крылатых ракет на Украину раскололась правящая коалиция Германии, рухнуло взаимопонимание Берлина и Парижа, настоящее смятение наблюдается в Лондоне.Черным по беломуКиевские марионетки призывают "доноров" ускорить поставки оружия большей дальности. Вашингтон лицемерно пытается изобразить "арбитра над схваткой". Ситуация в Западной Европе крайне серьезна – политики и обыватели начали осознавать трагичность вероятных поставок и боевого применения КР Taurus. Пентагон и НАТО адекватно восприняли предупреждение Владимира Путина 29 февраля. Сделают ли правильные выводы на перспективу?В ближайшее время Taurus на Украине точно не появится – Дамоклов меч завис над Берлином. За горизонтом текущих событий возможны варианты. Умные учатся на чужих ошибках, а "гегемоны" и на своих (Вьетнам, Ирак, Афганистан) ничему не учатся.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон вчера заметил: "Запад не извлек уроков. Нужно прислушиваться к тому, что говорит Путин. Он не говорит ерунды, он же не Джо Байден, не забывает, где был вчера. Все, что бы ни сказал Путин, важно. И он никогда не блефует. Он не игрок в покер. Он не клоун. Он говорит ровно то, что имеет в виду. И излагает это детально, черным по белому". К сожалению, на Западе не все способны прислушиваться.Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал "множество сложных ситуаций", связанных с поставками на Украину оружия НАТО и отправкой западных войск.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо констатировал: "Чрезвычайно неприятные для Германии и НАТО доказывают ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией. Шольц знает, что его поймали с поличным. Будьте осторожны, Третья мировая война – это не игра и не виртуальная реальность, она приближается к нам".Немецкий бизнесмен Ким Дотком напомнил: "Советский Союз потерял 27 миллионов человек во время Второй мировой войны из-за нацистов. Внес, безусловно, самый большой вклад союзных войск в победу над Гитлером. В конечном итоге добился воссоединения Восточной и Западной Германии, и вывел более 350 тысяч своих солдат. Германия и Запад нарушили обещание не расширять НАТО на восток в обмен на воссоединение, однако Россия по-прежнему поставляла Германии энергоносители со скидкой 40%, позволяя ее промышленности процветать. Мне стыдно, что Германия сегодня является врагом России… Почему Германия является соучастником злой империи США, которая со времен Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек в 37 странах-жертвах?".Пожалуй, это слишком сложный вопрос для европейского политика формата "ливерная колбаса". А по мнению Bild, проблема вообще не в планировании бундесвером ракетных ударов по России, а в том, что русские узнали об этом. Маски сброшены.Издание WSJ тревожит заметная активизация российской разведки: "Спецслужбы РФ в рамках мобилизации заполнили сеть за рубежом, и все чаще используют в своих операциях иностранных граждан". Парадоксальным образом, западные аналитики в своем глазу бревна (ЦРУ) не замечают.Испанская газета La Razón сообщила, что Владимир Путин "наводит ядерный порядок", и рисует в целом достаточно мрачные перспективы Запада. Действительно, Москве принадлежит "контрольный пакет" стратегического ядерного оружия на планете. Вооруженные силы РФ применяют на поле боя целую линейку уникальных гиперзвуковых ракет, включая "Кинжал" и "Циркон". А еще в России завершаются испытания новейших систем "Буревестник" и "Посейдон", которые подтвердили уникальные характеристики. Это не "зубочистка" Taurus.Как бы то ни было, доброе слово, эффективная разведка и ядерное оружие России служат упрочению многополярного мира, системы равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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мнение, авторы, колумнисты