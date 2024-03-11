https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/trekhetazhnyy-dom-dlya-repatriantov-sdali-v-ekspluatatsiyu-v-gulrypshskom-rayone-1050413296.html
Трехэтажный дом для репатриантов сдали в эксплуатацию в Гулрыпшском районе
Трехэтажный дом для репатриантов сдали в эксплуатацию в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Трехэтажный дом на 24 квартиры для репатриантов сдали в эксплуатацию в селе Мачара. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал... 11.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-11T19:40+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Трехэтажный дом на 24 квартиры для репатриантов сдали в эксплуатацию в селе Мачара. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия. Жилье предоставили гражданам Абхазии, вернувшимся на историческую Родину из Иордании, Сирии, Турции, Северного Кавказа, а также из Батуми.Квартиры готовы к проживанию людей, предусмотрены все необходимые условия. Госкомитет по репатриации готов помочь многодетным семьям в приобретении мебели и бытовой техники. К этой категории относится семь из 24 семей, которые получили жилье в новом доме. До конца 2024 года планируют завершить строительство еще двух домов. На все три здания в 2024-м предусмотрено немногим более 200 миллионов рублей, уточнил гендиректор госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/po-vsem-napravleniyam-goskomitet-po-repatriatsii-rasskazal-o-rabote-v-2023-godu-1049456378.html
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абхазия, сухум, репатриация
Трехэтажный дом для репатриантов сдали в эксплуатацию в Гулрыпшском районе
19:40 11.03.2024 (обновлено: 00:47 12.03.2024)
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Трехэтажный дом на 24 квартиры для репатриантов сдали в эксплуатацию в селе Мачара. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.
Жилье предоставили гражданам Абхазии, вернувшимся на историческую Родину из Иордании, Сирии, Турции, Северного Кавказа, а также из Батуми.
Квартиры готовы к проживанию людей, предусмотрены все необходимые условия. Госкомитет по репатриации готов помочь многодетным семьям в приобретении мебели и бытовой техники. К этой категории относится семь из 24 семей, которые получили жилье в новом доме.
До конца 2024 года планируют завершить строительство еще двух домов. На все три здания в 2024-м предусмотрено немногим более 200 миллионов рублей, уточнил гендиректор госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба.