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ФСБ и Минобороны сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Россию

ФСБ и Минобороны сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Россию

Sputnik Абхазия

Сотрудники ФСБ России с 10 марта пресекли несколько попыток украинских диверсантов прорваться в Курскую и Белгородскую области. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T17:55+0300

2024-03-12T17:55+0300

2024-03-12T18:09+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Утром во вторник, 12 марта, подразделения ВС России вместе с погранслужбой ФСБ сорвали попытку киевского режима прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны России.Все атаки противника были отражены, ВСУ понесли существенные потери и были отброшены. Также с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.Ранее пресс-служба ФСБ России сообщала, что с 10 марта было пресечено несколько попыток украинских диверсантов прорваться в Курскую и Белгородскую области. Противник потерял более 100 человек, шесть танков, самоходную артиллерийскую установку Caesar, 20 бронемашин и опорный пункт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/vzyatie-avdeevki-predchuvstvie-pereloma-1050408121.html

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