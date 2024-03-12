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ФСБ и Минобороны сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Россию
ФСБ и Минобороны сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Россию
Sputnik Абхазия
Сотрудники ФСБ России с 10 марта пресекли несколько попыток украинских диверсантов прорваться в Курскую и Белгородскую области. 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T17:55+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Утром во вторник, 12 марта, подразделения ВС России вместе с погранслужбой ФСБ сорвали попытку киевского режима прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны России.Все атаки противника были отражены, ВСУ понесли существенные потери и были отброшены. Также с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.Ранее пресс-служба ФСБ России сообщала, что с 10 марта было пресечено несколько попыток украинских диверсантов прорваться в Курскую и Белгородскую области. Противник потерял более 100 человек, шесть танков, самоходную артиллерийскую установку Caesar, 20 бронемашин и опорный пункт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/vzyatie-avdeevki-predchuvstvie-pereloma-1050408121.html
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россия, украина, новости, фсб, министерство обороны рф
россия, украина, новости, фсб, министерство обороны рф
ФСБ и Минобороны сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Россию
17:55 12.03.2024 (обновлено: 18:09 12.03.2024)
Сотрудники ФСБ России с 10 марта пресекли несколько попыток украинских диверсантов прорваться в Курскую и Белгородскую области.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik.
Утром во вторник, 12 марта, подразделения ВС России вместе с погранслужбой ФСБ сорвали попытку киевского режима прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Около трех часов утра по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области", – говорится в сообщении.
Все атаки противника были отражены, ВСУ понесли существенные потери и были отброшены.
Также с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Ранее пресс-служба ФСБ России сообщала, что с 10 марта было пресечено несколько попыток украинских диверсантов прорваться в Курскую и Белгородскую области.
Противник потерял более 100 человек, шесть танков, самоходную артиллерийскую установку Caesar, 20 бронемашин и опорный пункт.