https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/premera-filma-naura-garmeliya-proydet-na-festivale-v-khanty-mansiyske-1050427261.html

Премьера фильма Наура Гармелия пройдет на фестивале в Ханты-Мансийске

Премьера фильма Наура Гармелия пройдет на фестивале в Ханты-Мансийске

Sputnik Абхазия

Фильм, снятый студией "Ленфильм", рассказывает о русской семье, живущей в послевоенной Абхазии и пытающейся заработать на жизнь продажей орехов. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T22:48+0300

2024-03-12T22:48+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Премьера фильма Наура Гармелия "Последняя цена" пройдет на XXII международном фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске 23 марта. Об этом сообщили в официальных соцсетях киностудии "Ленфильм". Это первый полнометражный фильм Гармелия. Он рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. "Мне было интересно рассказать историю про семью, которая живет в чужой для них культуре, хотя фильм, конечно, не про это. Сценарий я написал про реальных людей, которых знал и помню до сих пор", — поделился режиссер. Роли четырех главных героев исполнили российские актеры, все остальные артисты были из Абхазии.Фильм был снят при поддержке министерства культуры России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/takie-obstoyatelstva-garmeliya-i-logua-o-semkakh-lenfilmom-kino-v-abkhazii--1041410800.html

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