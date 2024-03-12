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https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/premera-filma-naura-garmeliya-proydet-na-festivale-v-khanty-mansiyske-1050427261.html
Премьера фильма Наура Гармелия пройдет на фестивале в Ханты-Мансийске
Премьера фильма Наура Гармелия пройдет на фестивале в Ханты-Мансийске
Sputnik Абхазия
Фильм, снятый студией "Ленфильм", рассказывает о русской семье, живущей в послевоенной Абхазии и пытающейся заработать на жизнь продажей орехов. 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T22:48+0300
2024-03-12T22:48+0300
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Премьера фильма Наура Гармелия "Последняя цена" пройдет на XXII международном фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске 23 марта. Об этом сообщили в официальных соцсетях киностудии "Ленфильм". Это первый полнометражный фильм Гармелия. Он рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. "Мне было интересно рассказать историю про семью, которая живет в чужой для них культуре, хотя фильм, конечно, не про это. Сценарий я написал про реальных людей, которых знал и помню до сих пор", — поделился режиссер. Роли четырех главных героев исполнили российские актеры, все остальные артисты были из Абхазии.Фильм был снят при поддержке министерства культуры России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/takie-obstoyatelstva-garmeliya-i-logua-o-semkakh-lenfilmom-kino-v-abkhazii--1041410800.html
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абхазия, россия, кино, искусство, новости

Премьера фильма Наура Гармелия пройдет на фестивале в Ханты-Мансийске

22:48 12.03.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Наур Гармелия
Наур Гармелия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Фильм, снятый студией "Ленфильм", рассказывает о русской семье, живущей в послевоенной Абхазии и пытающейся заработать на жизнь продажей орехов.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Премьера фильма Наура Гармелия "Последняя цена" пройдет на XXII международном фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске 23 марта. Об этом сообщили в официальных соцсетях киностудии "Ленфильм".
Тема фестиваля — "Особый язык национальной кинематографии". На суд жюри будут представлены картины режиссеров из России и 10 стран мира.
Это первый полнометражный фильм Гармелия. Он рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи.
"Мне было интересно рассказать историю про семью, которая живет в чужой для них культуре, хотя фильм, конечно, не про это. Сценарий я написал про реальных людей, которых знал и помню до сих пор", — поделился режиссер.
Роли четырех главных героев исполнили российские актеры, все остальные артисты были из Абхазии.
Фильм был снят при поддержке министерства культуры России.
Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках Ленфильмом кино в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2022
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Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках "Ленфильмом" кино в Абхазии
10 сентября 2022, 14:30
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