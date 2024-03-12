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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 марта

Sputnik Абхазия

Погода черноморского побережья Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и температуры воздуха. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-12T22:28+0300

2024-03-12T22:28+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В среду, 13 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии