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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 марта
Sputnik Абхазия
Погода черноморского побережья Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и температуры воздуха. 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T22:28+0300
2024-03-12T22:28+0300
2024-03-12T22:28+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В среду, 13 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и температуры воздуха.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В среду, 13 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.