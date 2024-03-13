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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-14-marta-1050439156.html
Прогноз погоды в Абхазии на 14 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 14 марта
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T19:30+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, днем без осадков, местами с полудня, ближе к вечеру дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +16°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 14 марта

19:30 13.03.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города сквозь цветки камелии
Администрация города сквозь цветки камелии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, днем без осадков, местами с полудня, ближе к вечеру дождь, туман.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +16°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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