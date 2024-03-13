https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-14-marta-1050439156.html

Прогноз погоды в Абхазии на 14 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 14 марта

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 13.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-13T19:30+0300

2024-03-13T19:30+0300

2024-03-13T19:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, днем без осадков, местами с полудня, ближе к вечеру дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +16°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.

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абхазия, погода в абхазии