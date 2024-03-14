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Прогноз погоды в Абхазии на 15 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 15 марта

Sputnik Абхазия

В пятницу погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять мало градиентное барическое поле повышенного давления. 14.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-14T20:17+0300

2024-03-14T20:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня местами возможен дождь, туман.Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +15°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-4 балла.

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абхазия, погода в абхазии