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Прогноз погоды в Абхазии на 15 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 15 марта
Sputnik Абхазия
В пятницу погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять мало градиентное барическое поле повышенного давления. 14.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-14T20:17+0300
2024-03-14T20:17+0300
2024-03-14T20:18+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня местами возможен дождь, туман.Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +15°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-4 балла.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 15 марта
20:17 14.03.2024 (обновлено: 20:18 14.03.2024)
В пятницу погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять мало градиентное барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня местами возможен дождь, туман.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +15°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-4 балла.