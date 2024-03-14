https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/prokuratura-abkhazii-provodit-proverku-po-faktu-gibeli-delfinov-i-massovoy-gibeli-chomg-1050446590.html

Прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг

Прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Природоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг, сообщила пресс-служба... 14.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-14T16:40+0300

2024-03-14T16:40+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Природоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По информации председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, пять дельфинов, найденных на берегу в селе Адзюбжа, погибли из-за попадания в камбальные сети. Государственная ветеринарная служба Абхазии направила биоматериал погибших птиц на исследования в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию в Краснодарском крае. Согласно экспертизе, чомги погибли из-за птичьего гриппа, который также опасен для человека. По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/kladbische-ne-domashnikh-zhivotnykh-smert-ptits-i-bezdeystvie-cheloveka--1050279752.html

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