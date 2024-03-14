https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/prokuratura-abkhazii-provodit-proverku-po-faktu-gibeli-delfinov-i-massovoy-gibeli-chomg-1050446590.html
Прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг
Прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Природоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг, сообщила пресс-служба... 14.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-14T16:40+0300
2024-03-14T16:40+0300
2024-03-14T20:56+0300
в абхазии
абхазия
экология
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/08/1050090939_0:82:1569:965_1920x0_80_0_0_fb08e6f66111775c6685a763bdf6e77d.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Природоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По информации председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, пять дельфинов, найденных на берегу в селе Адзюбжа, погибли из-за попадания в камбальные сети. Государственная ветеринарная служба Абхазии направила биоматериал погибших птиц на исследования в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию в Краснодарском крае. Согласно экспертизе, чомги погибли из-за птичьего гриппа, который также опасен для человека. По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/kladbische-ne-domashnikh-zhivotnykh-smert-ptits-i-bezdeystvie-cheloveka--1050279752.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/08/1050090939_87:0:1482:1046_1920x0_80_0_0_d7302f00ea68ab6e9c0767b872cdb959.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, экология
Прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг
16:40 14.03.2024 (обновлено: 20:56 14.03.2024) СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Природоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг, сообщила
пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, пять дельфинов, найденных на берегу в селе Адзюбжа, погибли из-за попадания в камбальные сети.
Отмечается, что инспекторы-экологи проводят рейды в Очамчырском районе. Они изымают незаконные орудия лова и устанавливают их владельцев.
Государственная ветеринарная служба Абхазии направила биоматериал погибших птиц на исследования в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию в Краснодарском крае. Согласно экспертизе, чомги погибли из-за птичьего гриппа, который также опасен для человека. По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.