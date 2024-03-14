https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/v-abkhazii-vydelyat-160-millionov-rubley-na-podderzhku-energetiki-1050444658.html
В Абхазии выделят 160 миллионов рублей на поддержку энергетики
В Абхазии выделят 160 миллионов рублей на поддержку энергетики
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. На поддержку энергетики Абхазии из республиканского бюджета выделят 160 миллионов рублей в 2024 году. Об этом Sputnik рассказал... 14.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. На поддержку энергетики Абхазии из республиканского бюджета выделят 160 миллионов рублей в 2024 году. Об этом Sputnik рассказал министр финансов Владимир Делба. "Мы полагаем, что эти деньги помогут энергетической отрасли на фоне других мер, применяемых страной в форме господдержки, в том числе идет проработка разных инструментов с коллегами из Российской Федерации, план по повышению собираемости, установки приборов учета. Весь комплекс мер по развитию отрасли даст, на наш взгляд, ожидаемый результат, очень на это рассчитываем", - сказал Делба.В прошлом году на развитие энергосистемы было выделено 200 миллионов рублей, но государству понадобилось изыскать еще 700 миллионов для оплаты перетока
https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/problemy-energetiki-obsudili-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1050389075.html
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абхазия, электроэнергетика
абхазия, электроэнергетика
В Абхазии выделят 160 миллионов рублей на поддержку энергетики
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. На поддержку энергетики Абхазии из республиканского бюджета выделят 160 миллионов рублей в 2024 году. Об этом Sputnik рассказал министр финансов Владимир Делба.
"Мы полагаем, что эти деньги помогут энергетической отрасли на фоне других мер, применяемых страной в форме господдержки, в том числе идет проработка разных инструментов с коллегами из Российской Федерации, план по повышению собираемости, установки приборов учета. Весь комплекс мер по развитию отрасли даст, на наш взгляд, ожидаемый результат, очень на это рассчитываем", - сказал Делба.
В прошлом году на развитие энергосистемы было выделено 200 миллионов рублей, но государству понадобилось изыскать еще 700 миллионов для оплаты перетока