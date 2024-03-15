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Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями
Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями
Sputnik Абхазия
О том, какая погода будет во второй половине марта в Абхазии, отступят ли холода, и каким выдался март в целом, в эфире радио Sputnik рассказала, климатолог... 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T18:33+0300
2024-03-15T18:33+0300
2024-03-15T18:33+0300
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Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями
Sputnik Абхазия
Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями
Погода во второй половине марта будет переменчивой, сказала Ахсалба."Ясных дней будет не много, в основном будет преобладать облачная погода с прояснениями", - уточнила климатолог.Если говорить и температуре воздуха, то днем она будет достигать от 14 до 20 градусов, а максимально воздух прогреется в последние дни марта, ожидается до 22 градусов тепла.Подробности в подкасте.
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подкасты, погода в абхазии, непогода, аудио
подкасты, погода в абхазии, непогода, аудио
Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями
О том, какая погода будет во второй половине марта в Абхазии, отступят ли холода, и каким выдался март в целом, в эфире радио Sputnik рассказала, климатолог Асида Ахсалба.
Погода во второй половине марта будет переменчивой, сказала Ахсалба.
"Ясных дней будет не много, в основном будет преобладать облачная погода с прояснениями", - уточнила климатолог.
Если говорить и температуре воздуха, то днем она будет достигать от 14 до 20 градусов, а максимально воздух прогреется в последние дни марта, ожидается до 22 градусов тепла.