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Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями

Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями

Sputnik Абхазия

О том, какая погода будет во второй половине марта в Абхазии, отступят ли холода, и каким выдался март в целом, в эфире радио Sputnik рассказала, климатолог... 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T18:33+0300

2024-03-15T18:33+0300

2024-03-15T18:33+0300

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Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями Sputnik Абхазия Ахсалба о погоде на конец марта в Абхазии: облачно, с прояснениями

Погода во второй половине марта будет переменчивой, сказала Ахсалба."Ясных дней будет не много, в основном будет преобладать облачная погода с прояснениями", - уточнила климатолог.Если говорить и температуре воздуха, то днем она будет достигать от 14 до 20 градусов, а максимально воздух прогреется в последние дни марта, ожидается до 22 градусов тепла.Подробности в подкасте.

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