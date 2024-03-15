https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050469949.html

Аслан Бжания проголосовал на выборах президента России

Аслан Бжания проголосовал на выборах президента России

Sputnik Абхазия

Выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. В воскресенье, 17 марта, проголосовать можно будет и в Абхазии. 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T18:04+0300

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2024-03-15T18:10+0300

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СУХУМ, 15 мар — Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента России.Голосование прошло в российском посольстве в Сухуме.Вместе с Бжания на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. По данным на 17:31 15 марта, явка уже превысила 25%.Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/nachalos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050447545.html

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