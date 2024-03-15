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Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента России - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
Выборы президента России
Голосование на выборах президента России пройдет 15,16, 17 марта. На выборы идут четыре кандидата – Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. 17 марта на территории Абхазии также откроются участки для голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050469949.html
Аслан Бжания проголосовал на выборах президента России
Аслан Бжания проголосовал на выборах президента России
Sputnik Абхазия
Выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. В воскресенье, 17 марта, проголосовать можно будет и в Абхазии. 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T18:04+0300
2024-03-15T18:10+0300
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СУХУМ, 15 мар — Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента России.Голосование прошло в российском посольстве в Сухуме.Вместе с Бжания на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. По данным на 17:31 15 марта, явка уже превысила 25%.Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/nachalos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050447545.html
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абхазия, новости, аслан бжания, россия
абхазия, новости, аслан бжания, россия

Аслан Бжания проголосовал на выборах президента России

18:04 15.03.2024 (обновлено: 18:10 15.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. В воскресенье, 17 марта, проголосовать можно будет и в Абхазии.
СУХУМ, 15 мар Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента России.
Голосование прошло в российском посольстве в Сухуме.
"Россия — это братская страна, стратегический партнер, мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с каждым разом наполнялись новым содержанием", — сказал глава государства.
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба
© Sputnik / Томас ТхайцукПремьер-министр Александр Анкваб
Премьер-министр Александр Анкваб - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьер-министр Александр Анкваб
© Sputnik / Томас ТхайцукАбессалом Кварчия
Абессалом Кварчия - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абессалом Кварчия
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия
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Аслан Бжания
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Бадра Гунба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьер-министр Александр Анкваб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абессалом Кварчия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания
Вместе с Бжания на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.
Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. По данным на 17:31 15 марта, явка уже превысила 25%.
Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.
Выборы президента России в регионах - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
Выборы президента России
Началось голосование на выборах президента России
10:05
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