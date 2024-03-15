https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/nachalos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050447545.html

Началось голосование на выборах президента России

Началось голосование на выборах президента России

Sputnik Абхазия

Впервые в истории страны выборы главы государства продлятся три дня - с 15 по 17 марта. 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T10:05+0300

2024-03-15T10:05+0300

2024-03-15T10:05+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. В России стартовало голосование на выборах президента, сообщает РИА Новости.Избирательные участки открылись в дальневосточных регионах в 8:00 по местному времени. Сейчас уже открыты участки в европейской части России, в том числе, в Москве, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе. Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта.Подробнее ознакомиться с тем, где именно расположены избирательные участки в городах и районах республики, можно ознакомиться по ссылке ниже:Интерактивная карта участков для голосования на выборах президента России, открытых на территории Абхазии>>Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/putin-rossiya-ne-vmeshivaetsya-v-khod-prezidentskikh-vyborov-v-ssha-1050435234.html

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