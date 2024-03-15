https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/nachalos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050447545.html
Началось голосование на выборах президента России
Началось голосование на выборах президента России
Sputnik Абхазия
Впервые в истории страны выборы главы государства продлятся три дня - с 15 по 17 марта. 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T10:05+0300
2024-03-15T10:05+0300
2024-03-15T10:05+0300
выборы президента россии
новости
россия
президентские выборы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0f/1050447219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9544fa89a57993cc4e527478595911a.jpg
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. В России стартовало голосование на выборах президента, сообщает РИА Новости.Избирательные участки открылись в дальневосточных регионах в 8:00 по местному времени. Сейчас уже открыты участки в европейской части России, в том числе, в Москве, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе. Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта.Подробнее ознакомиться с тем, где именно расположены избирательные участки в городах и районах республики, можно ознакомиться по ссылке ниже:Интерактивная карта участков для голосования на выборах президента России, открытых на территории Абхазии>>Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/putin-rossiya-ne-vmeshivaetsya-v-khod-prezidentskikh-vyborov-v-ssha-1050435234.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0f/1050447219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60c38ca243c545eeecc7df1d90ce0d8d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, президентские выборы
новости, россия, президентские выборы
Началось голосование на выборах президента России
Впервые в истории страны выборы главы государства продлятся три дня - с 15 по 17 марта.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
В России стартовало голосование на выборах президента, сообщает РИА Новости
.
Избирательные участки открылись в дальневосточных регионах в 8:00 по местному времени. Сейчас уже открыты участки в европейской части России, в том числе, в Москве, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Вячеслав Даванков.
Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта.
Подробнее ознакомиться с тем, где именно расположены избирательные участки в городах и районах республики, можно ознакомиться по ссылке ниже:
Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.