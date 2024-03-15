https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/mayak-i-glas-naroda-alekseyu-gogua-ispolnilos-92-goda-1050459190.html

Маяк и глас народа: Алексею Гогуа исполнилось 92 года

Маяк и глас народа: Алексею Гогуа исполнилось 92 года

Sputnik Абхазия

Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа по литературе Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 года. 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T15:03+0300

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О жизни и творчестве писателя, о его вкладе в национально-освободительное движение народа Абхазии читайте в материале Sputnik.Живой классик, Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился в селе Гуп Очамчырского районе в крестьянской семье. В детстве он сменил три школы – учебу начал в родном селе, продолжил в городе Ткуарчал, а завершил в селе Пакуащ.SputnikПосле школы будущий писатель попытался поступить в Сухумский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Он сдал основные предметы, но не выдержал экзамен по грузинскому языку. После неудачи Гогуа устраивается на работу в шахту и центральную обогатительную фабрику в Ткуарчале. Но стремление продолжить учебу не оставляет. Через год он все же поступает в Сухумский пединститут.Молодой Гогуа продолжает учебу в Литературном институте имени Горького. А уже в 1959 году становится членом Союза писателей СССР. Он учился у таких известных профессоров, как Шкловский, Бонди, Поспелов, Артамонов.После учебы в Москве Алексей Гогуа возвращается в Абхазию. Сначала становится ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз", а с 1989 года возглавляет правление Союза писателей Абхазии.Творчество и политикаАлексей Гогуа начал писать с детства. Сначала это были стихи. Впервые его стих напечатали в газете "Красная Абхазия" ("Апсны капш" - прим.) еще в 1949 году. Сегодня он автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии.Произведения Алексея Ночевича переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа не только талантливый писатель, но и политик. Он стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. По словам литератора и поэта Владимира Зантария, в сложные для Абхазии годы, в 1988 году, после образования народного форума "Аидгылара" встал вопрос, кто его возглавит. И для многих было очевидно то, что этим человеком должен стать Алексей Ночевич. Он на тот момент руководил Союзом писателей Абхазии, его хорошо знали в народе."Он (Алексей Гогуа - прим.) сначала отказывался, но в итоге согласился. Алексей был не только творческим человеком, политика ему также была близка. Сегодня в основном говорят о его политической деятельности в Форуме, но политикой он занимался и ранее, он и ранее выступал, выражал свою позицию, противостоял шовинистским проявлениям со стороны грузин", – подчеркнул Зантария.Алексей Гогуа защищал интересы Абхазии, несмотря на давление со стороны КГБ. Он вместе со своими единомышленниками не боялся говорить правду об Абхазии, выступал на народных сборах, участвовал во всех политических событиях страны.Как отмечал сам Гогуа в одном из своих интервью, борьба абхазского народа за национальные интересы – главная цель его жизни, на исполнение которой он "использовал все свои физические и духовные возможности".Ориентир в жизниСегодня Алексей Ночевич продолжает работать и писать. В 2020 году семья издала неопубликованные рассказы Гогуа (сборник рассказов "Вкус молнии" на русском - прим.)."Каждый раз, когда захожу к нему, он сидит за рабочим столом и что-то пишет. После школы или университета обязательно заходил к нему каждый день. Ну и собственно говоря отвлекал его от работы, чтобы наполниться его идеями. Мы с дедом могли долго разговаривать. Обсуждаем всегда что-то новое, говорим книгах, о писателях, о его жизни, о политике. Возможно, от моих визитов его слегка дергало, но он никогда не подавал виду. Ни разу не было такого, чтобы он мне сказал, что я его отвлек или помешал. Для меня мой дед и символ железного терпения. Я безмерно благодарен деду за те знания, за тот опыт, который он передает мне и по сей день. У нас семья большая и всегда рулевыми были дед и бабушка Этери Алексеевна", – отмечает внук писателя Кан Тания.Тания признается, что, как и любой внук, уважает и восхищается своим дедом. Для него Алексей Ночевич – символ мудрости, справедливости и честности."Для меня он, конечно же, ориентир, маяк, к свету которого стремлюсь с детства. Дадука (дед - прим.) не только писатель, он в свое время был депутатом Верховного Совета Абхазии, одним из основоположников и первым руководителем национально-освободительного движения "Аидгылара". Быть его внуком накладывает определенную ответственность. Мы все с детства это чувствуем. Мы стараемся соответствовать имени деда. Конечно, это накладывает определенные сложности, но они, как сталь, закаляют, делают крепче, сильнее, стрессоустойчивее. Лично я всегда ощущал определенный груз ответственности, но этот груз не был тяжелым, это качало мышцы, держало в тонусе, заставляло всегда быть в курсе событий и выполнять четко работу. И любое действие отражается не только на мне, но за спиной и дадука и другие члены семьи", – добавил Тания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191213/-Istoriya-narodnoy-borby-o-roli-dvizheniya-Aidgylara-dlya-Abkhazii--1025961447.html

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