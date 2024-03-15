https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/pamyatnyy-vecher-k-31-y-godovschine-martovskogo-nastupleniya-proshel-v-sukhume-1050471724.html

Памятный вечер к 31-й годовщине Мартовского наступления прошел в Сухуме

Памятный вечер к 31-й годовщине Мартовского наступления прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в операции погибли 222 бойца абхазской... 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T19:42+0300

2024-03-15T19:42+0300

2024-03-15T19:43+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятный вечер, посвященный 31-й годовщине Мартовского наступления, состоялся в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Затем директор музея Мзия Бейя и председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, обращаясь к представителям младшего поколения, призвали его никогда не забывать подвиг бойцов, поскольку те пожертвовали собой ради их будущего. Историк Аслан Авидзба, в свою очередь, рассказал о событиях, которые предшествовали Мартовскому наступлению, о том, как тяжело оно проходило и какое имело значение в победе над грузинскими формированиями. Герой Абхазии Аслан Кобахия подчеркнул, что смерть 222 человек в Мартовском наступлении стала большим ударом для абхазских сил. Бойцы сложили свои головы, но ценой своих жизней переломили ситуацию в войне, что в итоге привело к разгрому вражеских сил. Говоря о том, что помогло абхазам победить в войне, Гули Кичба, мать погибшего в наступлении Героя Абхазии Арзамета Тарба, отметила высокий нравственный дух народа. "Я хочу пожелать молодым, чтобы они несли эту честь, гордость, доблесть, чтобы они развивались в мирное время, получали знания и достигали успехов", - сказала она. Когда мероприятие подошло к концу, в Парке Славы зажгли 222 свечи в память о бойцах, отдавших свою жизнь за свободу Абхазии. Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии попытались освободить Сухум. Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)