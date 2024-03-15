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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 марта

Sputnik Абхазия

погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления, и прохождение холодного атмосферного фронта. 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T20:00+0300

2024-03-15T20:00+0300

2024-03-15T20:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, туман. В горах - снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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