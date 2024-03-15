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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 марта
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погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления, и прохождение холодного атмосферного фронта. 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T20:00+0300
2024-03-15T20:00+0300
2024-03-15T20:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, туман. В горах - снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 марта
погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления, и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь разной интенсивности, туман. В горах - снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.