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Налаживание связей с ОАЭ обсудили Инал Ардзинба и Эдгар Гвазава
Налаживание связей с ОАЭ обсудили Инал Ардзинба и Эдгар Гвазава
Sputnik Абхазия
МИД Абхазии работает над налаживанием связей со странами Ближнего Востока, в том числе, с ОАЭ. 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T17:02+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил перспективы налаживания связей с Объединенными Арабскими Эмиратами со своим помощником Эдгаром Гвазава. Об этом сообщает Медиацентр МИД."При поддержке наших коллег из России мы в данный момент прорабатываем возможности участия в крупных инвестиционных мероприятиях и форумах, на которых представители нашей республики могли бы расширить горизонтальные связи с представителями бизнеса и, возможно, с органами власти Эмиратов", — рассказал Эдгар Гвазава.Министр отметил важность налаживания инвестиционно-экономических и культурно-гуманитарных связей с Эмиратами и добавил, что ведется работа по организации визита делегации из Абхазии в ОАЭ.Кроме того, на онлайн-встрече обсудили и то, что Грузия пытается заблокировать подобные инициативы со стороны Абхазии. Поэтому точные названия мероприятий, в которых могут принять участие представители республики, а также даты их проведения не назывались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/asad-zayavil-chto-prilozhit-vse-usiliya-dlya-rasshireniya-priznaniya-abkhazii-arabskim-mirom-1049436410.html
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абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
Налаживание связей с ОАЭ обсудили Инал Ардзинба и Эдгар Гвазава
17:02 15.03.2024 (обновлено: 17:03 15.03.2024)
МИД Абхазии работает над налаживанием связей со странами Ближнего Востока, в том числе, с ОАЭ.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил перспективы налаживания связей с Объединенными Арабскими Эмиратами со своим помощником Эдгаром Гвазава. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"При поддержке наших коллег из России мы в данный момент прорабатываем возможности участия в крупных инвестиционных мероприятиях и форумах, на которых представители нашей республики могли бы расширить горизонтальные связи с представителями бизнеса и, возможно, с органами власти Эмиратов", — рассказал Эдгар Гвазава.
Министр отметил важность налаживания инвестиционно-экономических и культурно-гуманитарных связей с Эмиратами и добавил, что ведется работа по организации визита делегации из Абхазии в ОАЭ.
Кроме того, на онлайн-встрече обсудили и то, что Грузия пытается заблокировать подобные инициативы со стороны Абхазии. Поэтому точные названия мероприятий, в которых могут принять участие представители республики, а также даты их проведения не назывались.