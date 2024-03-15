https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/sotrudnichestvo-s-oae-obsudili-inal-ardzinba-i-edgar-gvazava-1050465063.html

Налаживание связей с ОАЭ обсудили Инал Ардзинба и Эдгар Гвазава

Налаживание связей с ОАЭ обсудили Инал Ардзинба и Эдгар Гвазава

Sputnik Абхазия

МИД Абхазии работает над налаживанием связей со странами Ближнего Востока, в том числе, с ОАЭ. 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T17:02+0300

2024-03-15T17:02+0300

2024-03-15T17:03+0300

в абхазии

абхазия

новости

мид абхазии

инал ардзинба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0f/1050453452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cba96b098de38d1afe81c6ec14804b4.jpg

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил перспективы налаживания связей с Объединенными Арабскими Эмиратами со своим помощником Эдгаром Гвазава. Об этом сообщает Медиацентр МИД."При поддержке наших коллег из России мы в данный момент прорабатываем возможности участия в крупных инвестиционных мероприятиях и форумах, на которых представители нашей республики могли бы расширить горизонтальные связи с представителями бизнеса и, возможно, с органами власти Эмиратов", — рассказал Эдгар Гвазава.Министр отметил важность налаживания инвестиционно-экономических и культурно-гуманитарных связей с Эмиратами и добавил, что ведется работа по организации визита делегации из Абхазии в ОАЭ.Кроме того, на онлайн-встрече обсудили и то, что Грузия пытается заблокировать подобные инициативы со стороны Абхазии. Поэтому точные названия мероприятий, в которых могут принять участие представители республики, а также даты их проведения не назывались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/asad-zayavil-chto-prilozhit-vse-usiliya-dlya-rasshireniya-priznaniya-abkhazii-arabskim-mirom-1049436410.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба