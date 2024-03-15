https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/tseremoniya-vozlozheniya-v-pamyat-o-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-proshla-v-sukhume-1050448247.html

Церемония возложения в память о погибших в Мартовском наступлении прошла в Сухуме

Церемония возложения в память о погибших в Мартовском наступлении прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T10:45+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Парке Славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов в память о воинах, погибших в Мартовском наступлении.Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы от грузинских войск. Операцией командовал генерал Сергей Дбар. Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузины подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pamyatnik-pogibshim-v-martovskom-nastuplenii-otkryli-na-massive-gumista-1048240620.html

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