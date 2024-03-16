https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/piliya-rasskazal-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-rossii-1050478464.html
Пилия рассказал, как проходят выборы президента России
Пилия рассказал, как проходят выборы президента России
Sputnik Абхазия
Делегация Парламента прибыла в российскую столицу для мониторинга на выборах президента России. В нее вошли Адгур Харазия, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия и... 16.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-16T17:02+0300
2024-03-16T17:02+0300
2024-03-16T17:02+0300
выборы президента россии
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выборы президента россии – 2024
народное собрание абхазии
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выборы президента России в целом проходят спокойно, никаких проблем делегация наблюдателей из Абхазии не наблюдает, рассказал Sputnik депутат Народного Собрания Бадрик Пилия.Депутаты посетили избирательный участок на ВДНХ и штабы кандидатов Николая Харитонова и Вячеслава Даванкова. Никаких нарушений там зафиксировано не было, все происходило в строгом соответствии с законом, сказал Пилия.Он также рассказал, что за день до этого абхазские парламентарии встретились с членами Совета Федерации. Встреча прошла в дружеской обстановке. Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rossii-prevysila-45-1050476059.html
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россия, абхазия, выборы президента россии – 2024, народное собрание абхазии, парламент абхазии
россия, абхазия, выборы президента россии – 2024, народное собрание абхазии, парламент абхазии
Пилия рассказал, как проходят выборы президента России
Делегация Парламента прибыла в российскую столицу для мониторинга на выборах президента России. В нее вошли Адгур Харазия, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия и руководитель аппарата Парламента Вадим Бжания.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выборы президента России в целом проходят спокойно, никаких проблем делегация наблюдателей из Абхазии не наблюдает, рассказал Sputnik депутат Народного Собрания Бадрик Пилия.
Депутаты посетили избирательный участок на ВДНХ и штабы кандидатов Николая Харитонова и Вячеслава Даванкова. Никаких нарушений там зафиксировано не было, все происходило в строгом соответствии с законом, сказал Пилия.
Он также рассказал, что за день до этого абхазские парламентарии встретились с членами Совета Федерации. Встреча прошла в дружеской обстановке.
Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.