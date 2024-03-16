https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/vystavka-pamyati-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-otkrylas-v-gudaute--1050478300.html

Выставка памяти погибших в Мартовском наступлении открылась в Гудауте

Выставка памяти погибших в Мартовском наступлении открылась в Гудауте

Sputnik Абхазия

В Мартовской наступательной операции за освобождение Сухума от грузинских войск погибло 222 защитника Абхазии 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T16:50+0300

2024-03-16T16:50+0300

2024-03-16T16:50+0300

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ГУДАУТА, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка памяти погибших в Мартовской наступательной операции открылась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.На выставке, которая продлится до конца марта, также были представлены 38 работ военного фотографа Виталия Кецба, сделанные во время вскрытия братской могилы в центре Сухума. "В Мартовском наступлении больше всего погибло выходцев из поселка Бзыбь – 38 человек. Еще 32 человека из города Гудауты. Из общего числа погибших 28% даже не успели обзавестись семьей. Погибло очень много парней, которые были единственными сыновьями и чьи дома опустели навсегда", - рассказала Джикирба.Джикирба также поделилась несколькими трагичными историями абхазских бойцов. В пример она привела Даура Сарсания, который был обручен и планировал сыграть свадьбу, но за день до этого началась война. В Мартовской наступательной операции он получил ранение и ушел из жизни в Гудаутском госпитале. Последним его желанием было попробовать кусочек черного хлеба. Когда грузины окружили близких друзей Романа Пачалия и Руслана Авидзба, они взялись за руки и взорвали перед собой гранату для того, чтобы не попасть в плен. Бойцы абхазской армии Лаврик Агрба и Руслан Габния поклялись, что не бросят друг друга, если кто-то из них получит ранение. "После того, как форсировали реку Гумиста, ранили Руслана Габния. Лаврик Агрба отказался оставлять товарища, и был с ним до следующего утра, пока Габния не умер. Во время того, как Агрба пытался похоронить своего друга, его окружили грузины. Они заставили его копать себе могилу во весь рост и заживо его похоронили. Лишь спустя годы удалось найти его останки", - рассказала Джикирба. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года ВС Абхазии предприняли попытку освобождения Сухума от грузинских войск. После того как грузины подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

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