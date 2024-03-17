https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/bolee-230-sotrudnikov-mvd-abkhazii-zadeystvovano-na-izbiratelnykh-uchastkakh-1050490410.html

Более 230 сотрудников МВД Абхазии задействовано на избирательных участках

Более 230 сотрудников МВД Абхазии задействовано на избирательных участках

Sputnik Абхазия

30 избирательных участков были открыты во всех районах республики ровно в 08:00, проголосовать можно на любом из них. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T12:25+0300

2024-03-17T12:25+0300

2024-03-17T12:25+0300

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. За охраной общественного порядка на избирательных участках во время выборов президента России следят более 230 сотрудников милиции, заявил замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.Чкадуа отметил, что весь личный состав министерства был переведен на усиленный режим несения службы с субботы, 16 марта. Сотрудники МВД оказывают помощь избирательным комиссиям, будут своевременно реагировать на нарушения общественного порядка и не допускать противоправных действий, направленных на срыв голосования. Чкадуа добавил, что голосование проходит в штатном режиме, обращений о нарушениях со стороны избирателей или членов комиссий не поступало.Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Абхазии 30 избирательных участков были открыты в 08:00 воскресенья, 17 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/grazhdanskaya-aktivnost-kak-v-abkhazii-prokhodyat-vybory-prezidenta-rossii-1050486279.html

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