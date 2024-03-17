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Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента России - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
Выборы президента России
Голосование на выборах президента России пройдет 15,16, 17 марта. На выборы идут четыре кандидата – Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. 17 марта на территории Абхазии также откроются участки для голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/bolee-230-sotrudnikov-mvd-abkhazii-zadeystvovano-na-izbiratelnykh-uchastkakh-1050490410.html
Более 230 сотрудников МВД Абхазии задействовано на избирательных участках
Более 230 сотрудников МВД Абхазии задействовано на избирательных участках
Sputnik Абхазия
30 избирательных участков были открыты во всех районах республики ровно в 08:00, проголосовать можно на любом из них. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T12:25+0300
2024-03-17T12:25+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. За охраной общественного порядка на избирательных участках во время выборов президента России следят более 230 сотрудников милиции, заявил замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.Чкадуа отметил, что весь личный состав министерства был переведен на усиленный режим несения службы с субботы, 16 марта. Сотрудники МВД оказывают помощь избирательным комиссиям, будут своевременно реагировать на нарушения общественного порядка и не допускать противоправных действий, направленных на срыв голосования. Чкадуа добавил, что голосование проходит в штатном режиме, обращений о нарушениях со стороны избирателей или членов комиссий не поступало.Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Абхазии 30 избирательных участков были открыты в 08:00 воскресенья, 17 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/grazhdanskaya-aktivnost-kak-v-abkhazii-prokhodyat-vybory-prezidenta-rossii-1050486279.html
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новости, абхазия, россия
новости, абхазия, россия

Более 230 сотрудников МВД Абхазии задействовано на избирательных участках

12:25 17.03.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента России в Абхазии
Выборы президента России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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30 избирательных участков были открыты во всех районах республики ровно в 08:00, проголосовать можно на любом из них.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. За охраной общественного порядка на избирательных участках во время выборов президента России следят более 230 сотрудников милиции, заявил замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.
Чкадуа отметил, что весь личный состав министерства был переведен на усиленный режим несения службы с субботы, 16 марта.
"После проведения необходимых проверок все избирательные участки, которых на территории Республики Абхазия 30, взяты под охрану сотрудниками милиции до окончания голосования. Также будет обеспечено сопровождение членов избирательной комиссии с бюллетенями в Посольство Российской Федерации," - рассказал он.
Сотрудники МВД оказывают помощь избирательным комиссиям, будут своевременно реагировать на нарушения общественного порядка и не допускать противоправных действий, направленных на срыв голосования.
Чкадуа добавил, что голосование проходит в штатном режиме, обращений о нарушениях со стороны избирателей или членов комиссий не поступало.
Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Абхазии 30 избирательных участков были открыты в 08:00 воскресенья, 17 марта.
Выборы президента России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2024
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Гражданская активность: как в Абхазии проходят выборы президента России
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