https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-nachalos-v-abkhazii-1050478191.html

Голосование на выборах президента России началось в Абхазии

Голосование на выборах президента России началось в Абхазии

Sputnik Абхазия

Впервые в истории выборы президента России длятся три дня - с 15 по 17 марта. Основной день для голосования - воскресенье, 17 марта. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T08:00+0300

2024-03-17T08:00+0300

2024-03-17T08:00+0300

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выборы президента россии – 2024

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Участки для голосования на выборах президента России открылись по всей Абхазии.Участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Поставить галочку напротив имени избранного кандидата могут граждане России, достигшие 18-летия в день голосования. Проголосовать можно будет как по действующего российскому паспорту, так и по просроченному.Президент Аслан Бжания 15 марта принял участие в досрочном голосовании, которое прошло в российском посольстве в Сухуме. Вместе с ним проголосовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, секретарь Совбеза Сергей Шамба. Кроме того, на выборы в Москву направились делегации Парламента и ЦИК Абхазии.ЦИК России утвердил окончательный список кандидатов в президенты в 2024 году 8 февраля. Претендентов на высший пост в государстве четыре – это действующий президент России Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии "Новые Люди" Владислав Даванков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050469949.html

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