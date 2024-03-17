https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-rusdrama-i-molodezhnogo-teatra----1050497821.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли РУСДРАМа и Молодежного театра

Культурная афиша Абхазии: спектакли РУСДРАМа и Молодежного театра

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-17T20:39+0300

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Афиша культурных событий с 18 по 24 марта - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия. РУСДРАМ 18 марта в 19:00 в Государственном русском театре драмы состоится показ спектакля "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Марка Вдовина. Роли в спектакле исполняют Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров. 19 марта в 19:00 в РУСДРАМе пройдет показ спектакля "Метод". Это психологический триллер в постановке режиссера Марка Вдовина. 20 марта в 19:00 покажут спектакль "Последний из ушедших" по знаменитому роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Историческая драма повествует об убыхском народе, который издавна жил на Западном Кавказе по соседству с абхазами и адыгами, но в 1864 году в результате Кавказской войны был вынужден покинуть родной край. 21 марта в 19:00 в РУСДРАМе состоится показ спектакля "Евгений Онегин" в постановке режиссера Сергея Ефремова. 23 марта в 19:00 пройдет моноспектакль "В лучах". Это история жизни польской и французской ученой-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри. Ее образ вырастает из неизвестных ранее писем самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях. Молодежный театр 19 марта в 19:00 Абхазский государственный молодежный театр на сцене малого зала Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба покажет спектакль "Образы жизни". Режиссер-постановщик спектакля - актер молодежного театра Ахра Кварчия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/vzaimnyy-interes-khintba-o-vzaimodeystvii-abkhazii-i-rossii-v-sfere-teatralnogo-iskusstva--1050094773.html

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