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Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента России - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
Выборы президента России
Голосование на выборах президента России пройдет 15,16, 17 марта. На выборы идут четыре кандидата – Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. 17 марта на территории Абхазии также откроются участки для голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/narodnaya-podderzhka-kak-v-abkhazii-proshlo-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050496583.html
Народная поддержка: как в Абхазии прошло голосование на выборах президента России
Народная поддержка: как в Абхазии прошло голосование на выборах президента России
Sputnik Абхазия
30 избирательных участков открылись в республике в 08:00 воскресенья, 17 марта, и закроются в 20:00. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В городах и районах Абхазии завершилось голосование на выборах президента России.Но эти неудобства, как и пасмурная погода с утра, не смогли помешать хорошему настроению жителей республики, многие шли на выборы как на праздник.Свои голоса, в том числе, отдали спикер Парламента Лаша Ашуба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа, глава администрации Гала Константин Пилия.Руководство Абхазии воспользовалось возможностью проголосовать досрочно. 15 марта президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия и секретарь Совбеза Сергей Шамба проголосовали в посольстве России в Сухуме.Правопорядок на участках обеспечивали более 230 сотрудников милиции. Сообщается, что выборы прошли без нарушений.За ходом голосования в Москве в качестве международных наблюдателей следили делегации Парламента и ЦИК Абхазии. Кроме того, в Полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба была наблюдателем на выборах в российском посольстве в Берлине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/fedotov-ob-aktivnosti-grazhdan-abkhazii-na-vyborakh-prezidenta-rossii--1050490748.html
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абхазия, выборы президента россии – 2024, россия, новости
абхазия, выборы президента россии – 2024, россия, новости

Народная поддержка: как в Абхазии прошло голосование на выборах президента России

20:35 17.03.2024 (обновлено: 20:56 17.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента России в Абхазии
Выборы президента России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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30 избирательных участков открылись в республике в 08:00 воскресенья, 17 марта, и закроются в 20:00.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В городах и районах Абхазии завершилось голосование на выборах президента России.
Избиратели проявили активность с самого раннего утра, некоторые даже прибыли на участки до их открытия. К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди.
Но эти неудобства, как и пасмурная погода с утра, не смогли помешать хорошему настроению жителей республики, многие шли на выборы как на праздник.
Свои голоса, в том числе, отдали спикер Парламента Лаша Ашуба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа, глава администрации Гала Константин Пилия.
Руководство Абхазии воспользовалось возможностью проголосовать досрочно. 15 марта президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия и секретарь Совбеза Сергей Шамба проголосовали в посольстве России в Сухуме.
Правопорядок на участках обеспечивали более 230 сотрудников милиции. Сообщается, что выборы прошли без нарушений.
За ходом голосования в Москве в качестве международных наблюдателей следили делегации Парламента и ЦИК Абхазии. Кроме того, в Полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба была наблюдателем на выборах в российском посольстве в Берлине.
Федотов об активности граждан Абхазии на выборах президента России: - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2024
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