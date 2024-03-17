https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/narodnaya-podderzhka-kak-v-abkhazii-proshlo-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1050496583.html

Народная поддержка: как в Абхазии прошло голосование на выборах президента России

Народная поддержка: как в Абхазии прошло голосование на выборах президента России

Sputnik Абхазия

30 избирательных участков открылись в республике в 08:00 воскресенья, 17 марта, и закроются в 20:00. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T20:35+0300

2024-03-17T20:35+0300

2024-03-17T20:56+0300

абхазия

выборы президента россии – 2024

россия

новости

выборы президента россии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/11/1050494356_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f9f95b3dc609e4b2eca03890e7ba15b8.jpg

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В городах и районах Абхазии завершилось голосование на выборах президента России.Но эти неудобства, как и пасмурная погода с утра, не смогли помешать хорошему настроению жителей республики, многие шли на выборы как на праздник.Свои голоса, в том числе, отдали спикер Парламента Лаша Ашуба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа, глава администрации Гала Константин Пилия.Руководство Абхазии воспользовалось возможностью проголосовать досрочно. 15 марта президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия и секретарь Совбеза Сергей Шамба проголосовали в посольстве России в Сухуме.Правопорядок на участках обеспечивали более 230 сотрудников милиции. Сообщается, что выборы прошли без нарушений.За ходом голосования в Москве в качестве международных наблюдателей следили делегации Парламента и ЦИК Абхазии. Кроме того, в Полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба была наблюдателем на выборах в российском посольстве в Берлине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/fedotov-ob-aktivnosti-grazhdan-abkhazii-na-vyborakh-prezidenta-rossii--1050490748.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента россии – 2024, россия, новости