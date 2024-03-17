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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 марта
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T20:45+0300
2024-03-17T20:45+0300
2024-03-17T20:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В понедельник, 18 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В понедельник, 18 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.