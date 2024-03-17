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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 марта

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-17T20:45+0300

2024-03-17T20:45+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В понедельник, 18 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии