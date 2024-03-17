https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/retropoezd-sochi-nachnet-kursirovat-v-abkhaziyu-s-1-maya-1050491881.html

Ретропоезд "Сочи" начнет курсировать в Абхазию с 1 мая

Ретропоезд "Сочи" начнет курсировать в Абхазию с 1 мая

Sputnik Абхазия

Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. В 2023 году он перевез более 40 тысяч пассажиров. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T14:24+0300

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Поездки ретропоезда по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра возобновятся 1 мая, сообщает РЖД.Туристический поезд "Сочи" ходит в Абхазию с 2020 года. Вагоны в нем выполнены в ретро-стиле 80-х годов, но при этом оснащены всеми современными удобствами. В 2023 году в состав поезда был включен новый обзорный вагон.Всего с 2020 года состав перевез более 150 тысяч пассажиров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/mintrans-rossii-vozobnovit--passazhirskie-perevozki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1050280614.html

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