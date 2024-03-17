https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/skonchalsya-ekonomist-zaur-shalashaa-1050493128.html

Скончался экономист Заур Шалашаа

Скончался экономист Заур Шалашаа

Sputnik Абхазия

Заур Шалашаа родился 28 февраля 1957 года в селе Члоу Очамчырского района. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T17:29+0300

2024-03-17T17:29+0300

2024-03-17T17:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102223/67/1022236707_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7d59febc17c87dab1e103566c0733173.jpg

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Скончался абхазский ученый, директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заура Шалашаа. "Мы в его лице лишились очень серьезного хорошего специалиста, которого будет тяжело заменить. Заур Иванович был образованным человеком, получил хорошую квалификацию в свое время в российских вузах, он был знаком и общался с разными специалистами, профессорами, докторами, экономистами из России", - сказал Дамениа.Он отметил, что Заур Шалашаа принимал активное участие в разработке стратегии социально-экономического развития Абхазии. "Его мнение, соображения, замечания и пожелания нам помогали очень сильно. Мне кажется, что в абхазском научном мире и в абхазском обществе его отсутствие не может не сказаться отрицательно", - заметил директор ЦСЭИ. В 1997–2002 году Заур Шалашаа был депутатом Народного Собрания Абхазии, возглавлял комитет по бюджету и экономической политике. Позже был членом Общественной палаты и главой комиссии по экономическому развитию. Он - один из учредителей Сухумского открытого института, созданного в 1997 году. Заур Шалашаа — ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью "За отвагу". Он автор более 120 опубликованных работ, изданных как в Абхазии, так и в России, США, Казахстане, Турции и Мексике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/takie-obstoyatelstva-shalashaa-o-nalogakh-i-vozmozhnostyakh-vyvoda-tursfery-iz-teni--1049281799.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости