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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-19-marta-1050509026.html
Прогноз погоды в Абхазии на 19 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 19 марта
Sputnik Абхазия
Во вторник погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T19:07+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен дождь, туман.Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +4°С, +9°С, днем до +15°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 19 марта

19:07 18.03.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукРозы
Розы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во вторник погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен дождь, туман.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4°С, +9°С, днем до +15°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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