Прогноз погоды в Абхазии на 19 марта
© Sputnik / Томас ТхайцукРозы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во вторник погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен дождь, туман.
Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4°С, +9°С, днем до +15°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4°С, +9°С, днем до +15°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.