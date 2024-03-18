https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-19-marta-1050509026.html

Прогноз погоды в Абхазии на 19 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 19 марта

Sputnik Абхазия

Во вторник погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T19:07+0300

2024-03-18T19:07+0300

2024-03-18T19:07+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен дождь, туман.Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +4°С, +9°С, днем до +15°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии