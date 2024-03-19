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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-20-marta-1050523997.html
Прогноз погоды в Абхазии на 20 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 20 марта
Sputnik Абхазия
В среду погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 19.03.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +11°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 20 марта

20:33 19.03.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукБотанический сад
Ботанический сад - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, туман.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +11°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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