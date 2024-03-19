https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-20-marta-1050523997.html

Прогноз погоды в Абхазии на 20 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 20 марта

Sputnik Абхазия

В среду погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T20:33+0300

2024-03-19T20:33+0300

2024-03-19T20:33+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +11°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии