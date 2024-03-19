Прогноз погоды в Абхазии на 20 марта
© Sputnik / Томас ТхайцукБотанический сад
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду погода Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +11°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +11°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.